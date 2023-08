Gran desafío de Santiago Peña será mantener autonomía y gobernabilidad, afirman

El senador Mario Varela de la bancada Colorada Independiente dijo que el gran desafío del presidente Santiago Peña, en este periodo de gobierno, será mantenerse independiente del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Indicó que Peña será evaluado desde la asunción de su gobierno. “El presidente Peña debe demostrar señales claras de que él va a ser el presidente de la República”, dijo Varela.

También expresó que acompañarán a Peña en la medida en que no se quebrante la relación. “Nosotros estamos no solamente para legislar, sino para hacer el papel de contralor. Le recomiendo a Peña que asuma con mucho compromiso y responsabilidad. Le damos el voto de confianza pero estamos muy atentos”, manifestó.

No se refirió a su relacionamiento con el Congreso, lamentan

Varela lamentó que Peña no se haya referido mucho al relacionamiento con el Congreso para tener gobernabilidad. “Me parecía un tema necesario en esta inauguración de un nuevo gobierno, pero vamos a ir viendo como se desarrolla”, manifestó.

“Nadie puede gobernar si no construye primero gobernabilidad, tenes muchos proyectos y muchas ideas, pero en un estado democrático y en una República es absolutamente necesario construir la gobernabilidad. Creo que hay ciertas líneas que tenemos que ir mejorando en el Congreso y puede ser importante para ir afinando y ajustando lo que tiene que ser ese buen relacionamiento en el Congreso”, dijo.

Gran consenso para lograr la gobernabilidad

Por su parte, el senador Colym Soroka, líder de la bancada Bernardino Caballero del Senado, dijo que la gobernabilidad que tenga Peña dependerá del gran consenso que logre, y de la capacidad de integración para unir a todos los actores, inclusive fuera del partido.

“Una oposición que no tenga rebeldía, puede perjudicar a la nación paraguaya. No tienen que enojarse con la persona que no pertenezca a la misma orientación política, y tampoco el origen de donde se provenga”, dijo.

Asimismo, mencionó que los disidentes a Honor Colorado están desmembrados, pero que es importante tener oposición dentro y fuera de la ANR.

La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu dijo que están ante una situación política compleja, con un gobierno que no tiene autonomía, que depende de lo que se diga en la calle España. “Va a ser muy difícil su agenda de transformaciones si no quiere hablar con la gente”, lamentó.

Indicó que se comienza un gobierno con mucha incertidumbre y mucho temor, “un gobierno que antes de asumir ya ha atropellado al Parlamento, con sus leyes de supuesta modernización. Se viene una agenda de restricciones”, enfatizó.