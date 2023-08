Kattya González critica cumbre para combate a corrupción, mientras Ejecutivo “ningunea” convocatoria del Congreso

La senadora Kattya González (PDP) lamentó que ayer, domingo, autoridades hayan hecho una “cumbre” ante la convocatoria de Santiago Peña, pero en contrapartida no asistan a la convocatoria que les hace el Congreso Nacional para debatir la cuestión de la Secretaría Nacional Anticorrupción. La congresista manifestó que no se cierra a los cambios que pretende el Ejecutivo, referentes a la eliminación de la Senac, pero pide que se debata correctamente el tema y que no se “ningunee” al Legislativo.