“Beto” Ovelar niega que pedido de información sobre periodistas sea “presión cartista”

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el senador Silvio Ovelar (ANR, HC), presidente del Congreso Nacional, reiteró su postura en torno al llamativo requerimiento hecho por el Ministerio Público a los diarios ABC Color y Última Hora, a los que exigió información sobre los periodistas que redactaron artículos presuntamente relacionados a una denuncia hecha por el expresidente Horacio Cartes.

Haciendo eco de sus declaraciones sobre el tema ayer, el senador Ovelar –miembro de la facción Honor Colorado de la ANR, cuyo líder es el expresidente Cartes– se presentó como “partidario y defensor de la libertad de prensa”, pero indicó que “todos estamos expuestos a rendir cuentas y ser investigados en caso de que haya algún tipo de indicio que permita a la Fiscalía llevar adelante una investigación”.

Lea más: “Beto” Ovelar no cree que pedido de fiscales de información sobre periodistas sea “amedrentamiento”

Los fiscales Aldo Cantero, Daniela Benítez y Rodrigo Estigarribia solicitaron por escrito el pasado miércoles al diario ABC Color remitir copias certificadas de publicaciones hechas por el medio sobre declaraciones de la senadora Lilian Samaniego y el exsenador Enrique Salyn Buzarquis. Además, los fiscales solicitaron información sobre los periodistas que redactaron esos dos artículos, a pesar de que los textos no se publicaron con firma y, por lo tanto, son responsabilidad de la dirección del diario.

Se reportó además que el diario Última Hora recibió un pedido similar por parte del Ministerio Público.

“Se trata de interpretar como si fuese una presión cartista”

El senador Ovelar opinó ayer que el pedido de la Fiscalía de revelar información sobre los periodistas no constituye un intento de amedrentamiento a la prensa por parte de la Fiscalía y hoy enfatizó que los fiscales están habilitados a hacer investigaciones a cualquier ciudadano “si no colisiona con lo que dice la legislación”, algo que en este caso, en su opinión, no puede ser determinado al desconocerse los detalles de la carpeta fiscal.

Lea más: Amedrentamiento a la prensa: En democracia no pasa esto, dijo Salyn Buzarquis

Fuentes de la Fiscalía afirmaron a ABC Color que el pedido hecho por los fiscales guarda relación con la denuncia de supuesta persecución política presentada recientemente al Ministerio Público por el expresidente Cartes por medio de su abogado Pedro Ovelar.

El senador Ovelar opinó que el pedido de la Fiscalía a los medios “se trata de interpretar como si fuese una presión cartista”, argumentando que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, “no tiene absolutamente nada de cartista”.

Lo que pide la Fiscalía a ABC

Uno de los oficios remitidos por los fiscales solicita una copia íntegra certificada de una publicación periodística del 13 de julio de 2022, que reporta sobre declaraciones de la senadora colorada Lilian Samaniego sobre lavado de dinero, hechas en Estados Unidos.

Además, los fiscales solicitan copia íntegra certificada de otra publicación periodística, del 6 de junio del mismo año, sobre declaraciones del entonces senador liberal Enrique Salyn Buzarquis en una conferencia de prensa, que se titula: “Senadores buscan ir a Estados Unidos para reunirse con congresistas locales”.

Partido de fútbol entre senadores, diputados e imputado

En otro punto, el senador Ovelar asumió la “responsabilidad” por la polémica suscitada tras un partido de fútbol entre diputados y senadores celebrado el miércoles en la residencia presidencial Mburuvicha Róga en que participó el senador colorado cartista Erico Galeano, imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal, por supuestos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Lea más: Primero fútbol con Erico Galeano, luego anuncian plan anticorrupción

El legislador relató que el encuentro fue idea del senador Derlis Maidana (ANR) y que originalmente el partido iba a realizarse en una cancha de césped sintético, pero que Ovelar pidió permiso al presidente Santiago Peña para usar el campo de fútbol de la residencia presidencial, a lo que el mandatario accedió.

El senador Ovelar afirmó que ni él ni el presidente Peña sabían quiénes iban a participar del encuentro y que el mandatario no participó del mismo.

Insistió además en que Galeano “sigue siendo inocente hasta tanto no se le juzgue”.