No van a comprar equipo de karaoke, dice presidente del IPS

Entre los artículos que solicitaba el Instituto de Previsión Social (IPS) en la era de Vicente Bataglia figuran artículos como visicoolers, cafeteras, microondas, cocinas, equipos de karaoke y decenas de televisores.

El llamado a licitación según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que se dio de baja en estos momentos contempla el pedido de 168 hornos microondas, 87 freezers verticales, 237 heladeras, 68 cocinas a gas, 47 visicoolers, 400 cafeteras con filtro, 96 televisores smart de 55 pulgadas, 47 speaker con micrófono y otros 234 televisores de 32 a 48 pulgadas.

“Esto no avanza, al menos por ahora esas compras no se van a realizar eso ya es seguro. Quizás más adelante lo podamos analizar pero por el momento no es prioridad como si los son otros segmentos como el rubro de medicamentos”, dijo Brítez.

Guardias de seguridad para el IPS

En lo que tiene que ver con el segmento de seguridad, el titular mencionó que en estos momentos no se tienen recursos para este segmento y que por eso ahora no van a llamar a licitación, por lo que la seguridad de los diferentes hospitales y las oficinas administrativas, seguirán a cargo del personal de la Policía Nacional, con quien tienen un convenio.

Las empresas adjudicadas el año pasado fueron; Grupo Sevipar S.A representada por Alfonso Mauricio Jacobo Balbuena por un valor de G. 13.080 millones, Organización Watchman S.R.L. representada por Víctor Martín Pantaleón Cabral Achucarro, por G. 13.152 millones, Prevención S.R.L. representada por Francisca de Benítez por un valor de G. 12.987 millones, y Tapiti S.R.L. representada por Vidal Machado Orihuela y Mauricio Vidal Machado Ávido por G. 13.135 millones.

Pese a la millonaria inversión los asegurados de la previsional fueron víctimas de robos en el IPS Central principalmente, cuya seguridad estaba a cargo de Tapiti S.R.L.