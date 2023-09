Diputado Oso Fernández se muda a la bancada cartista

Jatar “Oso” Fernández fue a sentarse en medio de los cartistas: Walter Harms y Eulalio “Lalo” Gomes. Incluso, Harms dio la bienvenida a su “nuevo compañerito” en sus redes sociales, con foto incluida.

Consultado al respecto, Fernández manifestó que no quiere compartir banca con las diputadas payistas que no defendieron a su esposa de las acusaciones realizadas por Paraguayo Cubas, aunque no dio detalles del incidente.

Fernández ya había sido expulsado el pasado 30 de agosto del Partido Cruzada Nacional precisamente por no acatar las iniciativas parlamentarias de austeridad y apoyar, en consecuencia, la propuesta de volver a otorgar a los diputados el cupo de combustible.