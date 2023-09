Populista aval a proyecto contra “perros peligrosos” en Diputados

Sin siquiera tener claro qué razas de perros serán consideradas “potencialmente peligrosas” y sin la garantía de que una nueva legislación dará solución a la problemática de eventuales canes violentos, la Cámara de Diputados aprobó en general y postergó por 22 días el estudio en particular del proyecto “que establece el Régimen Jurídico de la tenencia de perros potencialmente peligrosos”.

Los diputados Mauricio Espínola (ANR, FR), Johanna Ortega (País Solidario), Raúl Benítez (Encuentro Nacional), Rocío Vallejo (Patria Querida) y Pedro Gómez (PLRA, PL), entre otros, apuntaron una serie de inconsistencias que tiene el proyecto planteado por el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC).

“Es un proyecto de ley que no aclara las lesiones (sancionables), las razas (peligrosas), los organismos de aplicación y un montón de cosas que le faltan a la ley. Puede sonar superlindo y superresponsable por parte de los congresistas hablar del peligro de los perros para nuestros niños, pero si tenemos una ley que no es clara, que es inaplicable, no sirve”, afirmó Benítez.

El diputado Gómez, en nombre de la Comisión de Legislación, también recordó que si bien es cierto, se empezó a mover recién tras el debate de esta iniciativa, ya existen leyes y reglamentaciones que regulan y sancionan sobre este tema.

Puntualmente citó la Ley Nº 4840/2013 “De protección y bienestar animal” y su modificación, la Ley Nº 5892/17 y la reglamentación emitida por la Dirección Nacional de Defensa de Salud y Bienestar Animal y con esto se estaría sobrelegislando.

La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) apuntó que la iniciativa emite algunas cuestiones básicas y fundamentales en cualquier proyecto de ley, como ser las razas afectadas.

“¿Cuáles son los perros peligrosos”, se pregunta Vallejos

“Siendo esta una ley que establece un régimen jurídico de tenencia de perros potencialmente peligrosos, acá no tenemos lo esencial, ¿cuáles lo que son los perros potencialmente peligrosos?. (...) Ante algunos estímulos, cualquier perro puede ser peligroso. El tamaño nomás no es un indicativo. Además tenemos imprecisiones que no creo que se arregle aprobando en general”, dijo Vallejo.

Citó una serie de incongruencias, que van desde la falta de un régimen sancionatorio claro, es decir, cómo se va a aplicar las multas y otras medidas contras los infractores, ya que si bien evidentemente las medidas punitivas económicas son contra los dueños, también se plantea el “decomiso” de los perros, sin definir quién se hará cargo de los mismos hasta tanto se resuelva qué hacer con ellos.

“Yo no estoy de acuerdo en aprobar en general de manera irresponsable una ley, no se si es copia o no, no me he pesto a investigar esto y que tiene tantos problemas, (...), creo que hay que rechazar, sin desconocer la problemática, pero buscar otro tipo de solución”, apuntó la diputada patriaqueridista.

Reconocen falencias en proyecto pero defiende “espíritu”

“Esta ley hace que la gente responsable de estos perros peligrosos, tengan una multa y una obligación de registrar los perros. Acá no se habla de censo ni nada, acá se habla de registrar a los perros en los municipios y se van a llevar una multa en el caso de que no lo haga, incluso en lo penal deberíamos ver en el caso que un perro mate a un niño o ataque a una persona”, afirmó a razgos general describiendo su proyecto el diputado Esgaib.

Incluso se mostró disconforme y molesto por las críticas, diciendo que la Dirección de Defensa Animal se apuró en reglamentar la ley existente luego de que él presentó el proyecto.

“No está en esa ley, nunca se reglamentó y a partir de que nosotros tocamos el tema saltaron todos los genios, pero no importa, ya cumplí, estoy informando, si quieren aprobar se aprueba y ya no va a ser responsabilidades mía”, sostuvo.

El diputado Jatar Fernández (exCruzada Nacional) describió regímenes de control aplicado en países europeos, donde utilizan por ejemplo chips identificativos para cada animal y planteó aplicar esta medidas y en el camino ir adecuando a la situación de nuestro país.

“El chip por ejemplo sale 10 dólares ponerle al perro, en realidad, si tenés capacidad para tener un perro y darle de comer, tenés que tener 10 dólares para ponerle un chip para que esté censado y pueda manejarse en todo el Mercosur”, refirió.

“Una persona inocente vale más que 10.000 personas culpables, así que un niño no podemos más permitir que muera porque nosotros queremos a analizar demasiado. Pongamos la ley y vayamos adecuando a nuestra realidad como país”, sostuvo.

Por otra parte, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA, PL) sostuvo que pese a la existencia de una ley, cree igualmente necesario este nuevo proyecto y pasar a las municipalidades la obligación de realizar el registro de los perros, ya que la Dirección de Defensa Animal no tiene suficientes fondos para controlar a nivel país.

“Vamos a delegar la implementación vía reglamentación a una institución absolutamente escasa de recursos. No tiene capacidad en lo más mínimo de controlar”, alegó Blanco.

Propietarios dicen no haber sido escuchados

Organizaciones de propietarios de diversas razas de perros se manifestaron ayer frente al Congreso y lamentaron no haber sido escuchados. La abogada Edith Ortiz lamentó que existan “diputados potencialmente peligrosos” que hablan sin suficiente información y que les queda claro “que con estos congresistas, los animales no van a estar mejor”.