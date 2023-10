Video: “Johanna, te voy a acosar”, dice el diputado Esgaib a su colega en plena sesión que trataba su suspensión

El diputado colorado cartista Yamil Esgaib no deja de sorprender por las desubicadas palabras que dijo a su colega Johanna Ortega mientras se votaba la suspensión del colorado. El video comienza cuando el titular de Cámara Baja, Raúl Latorre, emitía su voto.

Con un retoque de edición se hizo más nítido el audio en la sala, y se escuchó que el diputado Esgaib dice: “Johanna, te voy a acosar”, y de fondo se oyen unas cuantas risas.

Posteriormente, Latorre pide orden en la plenaria y se dirige directamente a Esgaib. Luego en el video se lee en el subtitulado y se escucha el cruce verbal entre Esgaib y Ortega.

Lea más: Video: Yamil Esgaib agarra del rostro a una periodista para susurrarle al oído

Esgaib expresó: “¿Dónde dice la Constitución que no le puedo tirar un beso a Johanna?”. A lo que Ortega responde: “No, no; te voy a acosar me dijo”. En medio del entredicho, la diputada solicitó que en vez de darle 30 días de suspensión, Esgaib se merece 90 días por este tipo de conductas, señaló.

“Hay perros y perras peligrosas. Yo no dije por usted este tema. ¡Mentirosa!, afirmó el cartista. Finalmente, en el video se le pide al diputado Marcelo Salinas el sentido de su voto, y se retracta porque al final pide 60 días de suspensión. “Me hizo cambiar mi voto”, sostuvo. El video fue “retuiteado” en la red social X por la periodista Rocío Pereira, quien también fue abordada desubicadamente por el propio Esgaib cuando se encontraba en vivo para su medio.

Esgaib fue suspendido por 30 días sin goce de sueldo

Tras la votación en medio de estos incidentes, Esgaib fue suspendido como diputado y sin sueldo por 30 días, a pesar de que algunos pidieron que el castigo sea por 60 días.

En total fueron 45 los diputados que optaron por la sanción por 30 días, en tanto que 26 votaron por sancionarlo por 60 días. Nueve diputados no estaban presentes durante el voto que se hizo de manera nominal.

Julio Rolando González Giménez (ANR-HC), quien fue procesado judicialmente por el caso Ivesur por producción de documentos no auténticos, es quien debe reemplazar momentáneamente a Esgaib.