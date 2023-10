Beto Ovelar insiste en que Estados Unidos “no puede asimilar el golpazo” de las elecciones

El senador Silvio “Beto” Ovelar recalcó esta mañana su postura con respecto a la declaración de Fernando Luis Correa, quien dijo en Colombia que Horacio Cartes estaría detrás del asesinato del exfiscal Marcelo Pecci.

“A don Horacio Cartes se le puede tratar de todo, pero tratarle de asesino, de buscar la muerte... El Paraguay sabe que no es así”, inició el parlamentario. Asimismo, recalcó su postura con respecto a que el gobierno de Estados Unidos estaría detrás de esta vinculación al expresidente.

Lea más: EE.UU. califica de “completamente falsa” la acusación de Silvio “Beto” Ovelar

“Hubo una campaña abierta en contra del Partido Colorado. El embajador de Estados Unidos fue un factor importantísimo para eso. No voy a cambiar mi posición; hubo una abierta intromisión”, manifestó.

Estados Unidos no se recupera “del golpazo”, dice Ovelar

Aseguró que solamente es una “hipótesis personal”, pero que cree que Estados Unidos buscaba la alternancia en Paraguay.

Lea más: Crimen de fiscal Pecci: ¿Cartes puede ser investigado en Colombia y Paraguay?

“Me ratifico en que son cuestiones políticas. Esta persecución no tiene precedentes. Este es el momento en que se inicia todo el proceso, en plena campaña electoral, a meses de las elecciones. Mi interpretación es que ahora no pueden asimilar el golpazo que recibieron”, manifestó.

“No hago juicio de valor sobre la Fiscalía, sino que hablo sobre las declaraciones de un delincuente, de un asesino. De que existe una relación fuerte en el trabajo de los colombianos y Estados Unidos, no hay dudas”, señaló en otro momento.