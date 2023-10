“Nenecho” ahora dice ser un “pitbull” y anuncia querella a Celeste Amarilla

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez (ANR, HC), defendió su reacción de ayer en el marco de un supuesto escándalo político-sexual en que se hace mención de su esposa, la senadora Lizarella Valiente (ANR), y otros actores políticos.

Rumores de supuestas infidelidades en el Senado y la Municipalidad de Asunción circularon en redes sociales desde el pasado fin de semana, hasta que el propio intendente Rodríguez tocó el tema ayer en Instagram, acusando a la senadora Celeste Amarilla (PLRA) de instigarlos y afirmando que él mismo tuvo una relación con Amarilla.

Posteriormente, Rodríguez dio entrevistas consecutivas a las radios Monumental y Rock & Pop acusando a Amarilla de tener “celos” y de buscar crear una fractura dentro del movimiento Honor Colorado de la ANR, al que pertenecen el intendente, la senadora Valiente y los otros actores políticos mencionados en relación al supuesto escándalo. En ambos casos habló arrastrando las palabras y con groserías, al punto que los conductores le preguntaron si estaba borracho o bajo efecto de drogas.

“La disputa fue si fue Bachi (el senador Basilio Núñez) o Beto (el senador Silvio Ovelar) quien le cogía a Lizarella. Yo me siento importante (…) O sea que el culo de mi señora es tan importante que se está disputando el liderazgo de Honor Colorado por el culo y -perdón la expresión- la concha de mi señora” (sic), dijo durante la entrevista con Monumental el intendente de Asunción.

“Arrabalero”

Al referirse hoy en ABC Cardinal sobre el tono de sus expresiones, el intendente dijo que “guardo la compostura cuando me critican a mí sobre mi gestión, como intendente de la ciudad, pero no cuando tocan la honorabilidad de mi familia, ahí me convierto en un arrabalero (sic). Acá tocaron, dentro de un marco armado, la honorabilidad de mi señora”.

Reiteró su afirmación de que la senadora Celeste Amarilla “empezó este intríngulis”, diciendo que inicialmente quisieron “inmiscuirle” a la senadora Valiente con el senador Ovelar con la falsa prueba de supuestos mensajes “hot” de WhatsApp, pero que la trama se trasladó al senador Núñez debido a que Ovelar no usa WhatsApp.

El intendente Rodríguez negó también rumores de que supuestamente él embarazó a la presidenta de la Junta Municipal de Asunción, la concejala Fiorella Forestieri (PLRA), a quien calificó de “una gran mujer” y “mi amiga de hace muchísimos años”, enfatizando que “pretenden instalar una relación sentimental que no hay”.

Forestieri, exesposa del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, pidió permiso ayer en la Junta Municipal de Asunción para realizarse un análisis de sangre. Horas más tarde publicó en su cuenta de Twitter el resultado, negativo para embarazo.

El jefe comunal insistió en que es mentira que haya visto los supuestos “mensajes hot” atribuidos a su esposa. “Juro por mis cuatro hijos que es mentira, jamás vi ningún mensaje ni mucho menos fui a encararla”, afirmó.

“Entré al fango”

“Nenecho” justificó sus expresiones de ayer diciendo que “yo entré al fango, al mismo barro de quienes quisieron instalar eso. No me pidas hablar con altura cuando nos atacan con bajeza”, aunque admitió que “seguramente no se justifica” la forma en que se expresó.

“Óscar Rodríguez es un ser humano que de repente tiene sus exabruptos, es un tipo temperamental, con mucho carácter, que no se calla y dice las cosas de frente, de repente va con taquilla alta”, dijo sobre sí mismo en tercera persona. “Es un tipo muy pero muy pensador, pero tiene su defecto, que es el carácter, y yo tengo carácter, dice las cosas sin titubear. A muchos tibios les cae mal y yo nunca fui tibio. No sé si es un defecto o una virtud el hecho de ir de frente, de encarar (sic)”, agregó.

Finalmente, replicó sus cuestionadas afirmaciones de ayer.

“En Ucrania y en Rusia hay una guerra, Argentina está por entrar en ‘default’, en Israel el bombardeo con Gaza y en Paraguay el culo y la concha de una senadora; ningún problema tenemos en Paraguay había sido”, dijo.

Querellará a Celeste Amarilla

Por otro lado, el intendente Rodríguez se refirió a afirmaciones hechas por la senadora Amarilla, quien sostuvo que el intendente es “una persona sobrepasada por el alcohol y las drogas”, anunciando que querellará a la legisladora liberal.

“Hoy va a ir el escribano para que esta señora Celeste Amarilla se ratifique o rectifique en lo que ha dicho”, indicó.

Consultado sobre el estado en que se encontraba ayer cuando dio las polémicas entrevistas radiales, que generaron especulaciones de que estaba ebrio o bajo los efectos de algún fármaco, el intendente Rodríguez afirmó que había estado atendiendo llamadas desde las 06:00, habiendo dormido solo un par de horas antes.

Negó consumir estupefacientes y se comprometió a someterse a “una prueba toxicológica” para sustentar su querella a la senadora Amarilla.

“Soy un pitbull”

Calificó a la senadora liberal de “una gran delincuente” e insistió en que debe ratificarse o rectificarse en sus afirmaciones de supuesto alcoholismo y drogadicción.

“Ella dijo que me drogo a la mañana, a la noche, antes de ir a trabajar; la voy a querellar, yo soy un pitbull, no le voy a soltar, muchos se callan para no chocar con esta señora delincuente”, declaró.

“La voy a enfrentar porque ella no se comportó como mujer, no tuvo el criterio y la sororidad (…) acusándola a su congénere y colega”, agregó. “(Amarilla) inició, yo hice públicos los chats de que ella inició, hay muchos otros chats más donde ella dice: ‘Reventémosla, esta es la oportunidad’”.

Afirmó que la senadora Amarilla “va a perder sus fueros y va a salir del Senado” y volvió a autocalificarse de “pitbull”.

“Cuando el pitbull le muerde a alguien no le suelta”, advirtió.

También afirmó que detrás del escándalo hay “un esquema, muchos periodistas pagados”. Dijo tener “todas las pruebas” de esa afirmación, pero que prefiere guardárselas.

“Cortina de humo”

El miércoles, antes de ingresar a la sesión de la Cámara de Senadores, la senadora Celeste Amarilla se refirió al escándalo como una “cortina de humo” que, presuntamente, busca distraer a la ciudadanía de temas de interés público como los intentos de despojo de tierras del Estado a favor de empresarios y políticos, las dudas sobre la autenticidad de títulos universitarios de legisladores como el senador colorado Hernán Rivas o la cuestionada propuesta de aumento salarial para legisladores.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente hizo eco de las afirmaciones de su esposo de que fue la senadora Amarilla quien instigó el escándalo, como también lo hizo el senador Basilio Núñez.