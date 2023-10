Senadores opositores instan a Peña que revele nombres de quienes lo extorsionaron

El proyecto de resolución fue presentado por los senadores Kattya González (PEN), Rafael Filizzola (PDP), Yolanda Paredes (CN), Ever Villalba (PLRA) y Celeste Amarilla (PLRA). Otros parlamentarios podrían sumar sus firmas.

La iniciativa insta al Presidente de la República, Santiago Peña, a revelar la identidad de los legisladores involucrados en el hecho que él m ismo puso a conocimiento público ante algunos medios de comunicación el 29 de octubre, relativo a presuntas conductas extorsivas hacia su persona.

Lea más: Video: Santiago Peña cambia versión de “extorsión” a “conversación”

En otroapunto del proyecto de resolución, urgen al mandatario a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 284 del Código Procesal Penal, formulando denuncia penal por el hecho de intento de extorsión.

Así también, le piden informar de las medidas adoptadas una vez presentadas ante el órgano correspondiente.

En su exposición de motivos los senadores opositores señalan que el mandatario dijo en el programa “Cara o Cruz”, al ser cuestionado por el pedido de aumento salarial a legisladores:

“Viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero me dijo: ¿Sabe qué, presidente? vamos a hacer algo. Nosotros no vamos a tocar acá el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida impopular y y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir. Nosotros hace diez años que no tenemos ningún ajuste salarial”. Es impopular, es super impopular”, transcribe la iniciativa.

Los proyectistas señalan que insistido por parte del periodista Jorge Torres en que no es el momento para esos aumentos, el presidente añadió “¿Y cuándo es el momento Jorge? ¿Y que hacemos si el próximo año el parlamento modifica el presupuesto y genera un descalabro económico?”.

Agregan que, seguidamente, interviene Eduardo Dios Kostianovsky afirmando que “Estamos cediendo a una extorsión, presidente” a lo que el jefe de Estado responde enfáticamente : “Es que es una extorsión, es una extorsión. El ejecutivo tiene... presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo”.

Los parlamentarios opositores sostienen que, ante las palabras del mandatario, se está, cuanto menos, ante una tentativa acabada del hecho punible de extorsión, la cual debe ser investigada por el Ministerio Público.

Recalcan que el Art. 284 del Código Procesal Penal establece que toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible de acción pública, podrá denunciarlo ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. Cuando la acción penal dependa de la instancia privada, solo podrá denunciar quien tenga derecho a instar de acuerdo a las disposiciones del Código Penal.

Coacción al presidente, cinco años

Además, el Código Penal (Ley Nº 1160) en su artículo el Artículo 287 habla puntualmente sobre la coacción al Presidente de la República y a los miembros de un órgano constitucional.

La norma dice que el que mediante fuerza o amenaza de fuerza coaccionara al Presidente o al Vice Presidente de la República; a un miembro del Congreso Nacional; a un miembro de la Corte Suprema de Justicia; o un miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con el fin de que no ejerzan sus facultades o lo hagan en un determinado sentido, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

Agrega que, en casos particularmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años y en estos casos, será castigada también la tentativa.