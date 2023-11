Soroka dice que encuentro de seccionaleros con Cucho Cabaña “no es bueno en este momento”

El senador colorado Colym Soroka, de la Bancada Bernardino Caballero, habló con la prensa y dio su opinión sobre la reunión de dirigentes políticos de seccionales de Ciudad del Este con el presunto narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho en su residencia donde cumple arresto domiciliario.

“No es bueno en este momento. Al Partido Colorado se le viene acusando y vinculando. Es problema, pero uno puede reunirse con quien quiera”, expresó el legislador.

Soroka enfatizó que la Asociación Nacional Republicana (ANR) debe aglutinar su disidencia fuerte; sin embargo, hasta el momento no se sabe cómo estar conformado el partido político. “Hoy hay un copamiento total te un movimiento”, agregó.

Narcopolítica está en todos los estamentos, dice Soroka

Soroka agregó que la narcopolítica no solamente está vinculada al Partido Colorado, sino también en la iglesia y en todos los estamentos. “Quién no sabe que el tema de los narcos ha avanzado enormemente y como un gran negocio para el Paraguay. El problema es que se encuentran las grandes cargas, pero no los culpables”, mencionó el político.

Soroka posteriormente aclaró que no solamente el Partido Colorado está vinculado a hechos de corrupción, sino también otros partidos políticos. “Ustedes saber que gente de Cruzada Nacional estaba vinculada a hechos de violación, por ejemplo”, destacó.

Partido Colorado debe renovar sus filas

Como una solución, Soroka opina que el Partido Colorado debe ir renovando sus filas. “Decís narcotraficante y no sabés quiénes son. Hoy están en todos lados”, dijo.

El encuentro entre el presunto líder narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, y los seccionaleros de Ciudad del Este quedó registrado en una fotografía. La imagen fue captada en una residencia ubicada en Lambaré, donde Cucho cumple arresto domiciliario por disposición de la justicia.

Los presidentes de seccionales que aparecen en la fotografía son: Javier “Javito” Ocampos (seccional 5 del barrio San José), Fredy Gamarra (seccional 11 del barrio Don Bosco), Marcos Alfonzo (seccional 3), Hernán Cardozo (seccional 8 del barrio Fátima), Antonio Franco (seccional 6 del barrio Remansito) y Carlos Aguilera (seccional 4 del barrio San Juan).

La polémica fotografía fue tomada al finalizar el encuentro y luego fue publicada por Cucho en una red de mensajería.