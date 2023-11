Casi US$ 450 millones se perdieron en corrupción, según documento de CGR

La Contraloría General de la República (CGR) reportó al Ministerio Público en 2023 indicios de hechos punibles de corrupción por US$ 450 millones, ocurridos en el ejercicio 2022. Las irregularidades en el IPS suman más de US$ 217 millones (el 48% del total) y en Petropar US$ 171 millones (38%). También destacan la presunta corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, la gobernación de Guairá y las municipalidades de Ciudad del Este, Obligado y Curuguaty.