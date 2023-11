Comisión bicameral dictamina a favor del lapidario informe de Contraloría

Senadores y diputados en mayoría dictaminaron a favor de las observaciones y sugerencias del informe de la Contraloría que revelarían una millonaria “sospecha razonable” de perjuicio a las arcas públicas de G. 3.340.937.933.286, en el periodo pasado.

El diputado de Fuerza Republicana, Mauricio Espínola, afirmó que no existe un informe de último año de un periodo presidencial que haya culminado su gestión con cinco felicitado y con estrellas.

La comisión concluyó en su dictamen que realizado el análisis sobre las auditorías financieras efectuadas a instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Educación y Ciencias, y el Ministerio de Desarrollo Social, con dictamen no razonable, así como otras auditorías practicadas, que derivaron en la presentación al Ministerio Publico, de más de 60 reportes de indicios de hechos punibles sobre inconsistencias en sus estados financieros, patrimoniales y gestión en el ejercicio fiscal 2022 correspondían algunas observaciones.

En su dictamen la comisión bicameral recomendó siete observaciones entre ellas que en los informes remitidos al Congreso Nacional se informarán todos los reportes de indicios de hechos punibles que fueron presentados al Ministerio Público.

Propone a la Contraloría, que no dilate al tiempo límite del plazo constitucional la remisión de su informe y dictamen establecidos como obligación en el artículo 282 de la CN, de manera a no coincidir con el trabajo de la comisión bicameral encargada del estudio del presupuesto para el siguiente ejercicio.

También la comisión recomienda en su relacionamiento institucional con el Ministerio Público, que mantenga vigente el acuerdo de cooperación interinstitucional y otorgue prioridad al seguimiento de las investigaciones que realiza la Fiscalía a los reportes de indicios de hechos punibles denunciados por la CGR.

Firmaron el dictamen el senador Dionisio Amarilla (PLRA), presidente de la comisión bicameral; el diputado Luis Federico Franco (PLRA), vicepresidente de la comisión y los miembros el senador José Oviedo (Cruzada Nacional), Raúl Benítez (PEN), senador Rubén Velázquez Chamorro (Yo Creo), diputado Mauricio Espínola (ANR, FR), diputada Ida Cattebeke de Ortiz (ANR) y el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC).

Piden control de US$ 600 millones

El diputado Raúl Benítez (PEN), durante la reunión pidió al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, que tome las recomendaciones de la Contraloría para que los US$ 600 millones habilitados por el Congreso sean bien utilizados y direccionados, y no quede a discreción de las instituciones. El ministro le respondió que ese dinero no será un cheque en blanco.

Por su parte, el diputado Espínola (FR) señaló que las desprolijidades que señala la Contraloría, de ninguna manera se justifican, y que son responsabilidad de cada institución y similares a las de otros periodos, por lo que presentarlas como extraordinarias sería un error”, dijo.

El presidente de la comisión bicameral, el senador Amarilla (PLRA), manifestó que el órgano bicameral cuya función culminó ayer elevará inicialmente a la Cámara de Diputados el dictamen para que luego sea tratado por el pleno, y posteriormente analizado por la Cámara de Senadores. Entregó una nota al fiscal general Emiliano Rolón para que impulse la investigación y esclarezca cada uno de los casos.