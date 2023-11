Conflicto de intereses: Alma Zayas debe apartarse o su marido tiene que renunciar, dijo Celeste Amarilla

La senadora Celeste Amarilla se refirió al caso de la fiscala Alma Zayas, quien maneja importantes causas relacionadas con el expresidente Horacio Cartes y cuyo esposo y hermanos fueron beneficiados al asumir el gobierno de Santiago Peña, señalando que es un claro ejemplo de conflicto de intereses.

“Como siempre, los cargos son la moneda de cambio. Se venden por cargos y se venden por dinero. Yo creo que tenemos que hacerle un seguimiento a estos despedidos de Cancillería, a los despedidos de Petropar, que nunca ni escuchamos ni cuántos eran ni quiénes eran, porque estos sacan y vuelven a meter, calladitos vuelven a meter”, dijo Amarilla.

“Esta es la vieja práctica de repartir cargos a parientes, operadores, amantes, amigos, esposa, hijos, nueras y yernos, ya sea para beneficio particular o a cambio de algo. Esa independencia que los fiscales deben tener debe ser total. El fiscal que va a estudiar una causa, debe tener absoluta independencia del acusado”, criticó.

Conflicto de intereses: “Zayas debe apartarse de esas causas”

Para la senadora, está claro que “ella no puede tener al marido en relación de dependencia del apoderado general del Partido Colorado, cuyo presidente es Horacio Cartes y ella le está investigando a Horacio Cartes. Acá no hay una cuestión fortuita, ni una cuestión de decir: ‘Mi esposo consiguió eso por sus propios méritos’”.

“El marido de Zayas puede tener méritos, pero no puede ser un subalterno del apoderado general del Partido Colorado, cuando el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, está siendo investigado por la esposa”, remarcó.

“Ella tiene que ver qué le conviene más: apartarse de la causa o sacarle a su marido de ese puesto. Pero ella no puede abusar de nuestra confianza de que haga un buen trabajo teniendo un marido que gana casi G. 30 millones y que está de subalterno del empleado de la Junta de Gobierno”, resaltó Amarilla.

“El propio fiscal general tiene parientes en binacionales”

Consultada sobre si el fiscal general debería apartarla de estas causas, dijo que el propio Emiliano Rolón tiene a sus parientes en las binacionales. “El fiscal general también, a su vez, ya metió a una de las entidades a su hermano y en otra a su hijo. Botines políticos y monedas de cambio son las binacionales hoy”, dijo.

“¿Qué tiene que hacer Eduardo González en Yacyretá? ¿Tanto Itaipú necesita del hermano del fiscal general? ¿Itaipú no puede funcionar sin el hijo del fiscal general? No tienen ya vergüenza, han sobrepasado el límite ya con el tema de los cargos. ¿Tan necesitados pio están? ¿No pueden encontrar trabajo en el sector privado?”, cuestionó.

Con este nombramiento, la senadora considera que la fiscala Zayas está atrapada por Horacio Cartes, teniendo al marido ganando casi G. 30 millones al mes. “Ella no va a ponerse a investigar ahora al jefe de su marido, es lógico que tiene que apartarse del caso y es lógico que el fiscal general tiene que asignar a otro fiscal que no tenga ningún compromiso con el señor Cartes”.

Amarilla dijo que el caso de Emiliano Rolón fue una breve esperanza que cayó con la designación de sus familiares en las binacionales.

