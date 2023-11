Nakayama dice que le “dolió” la presencia de Pakova en sesión de juramento de Pucheta

En conversación con medios de comunicación hoy en el Congreso Nacional, el senador Eduardo Nakayama, quien ayer anunció su renuncia al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), insistió en su afirmación de que ese partido ha sido “secuestrado” y que dentro del mismo hay influencia del movimiento cartista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El senador Nakayama señaló la pasada sesión del Senado, en la que la mayor parte de la oposición no participó en protesta contra la toma de juramento de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, una medida apoyada por el cartismo pero catalogada por muchos actores políticos como “inconstitucional”.

La sesión, sin embargo, contó con la presencia de senadores del PLRA señalados como “satélites” del cartismo como Dionisio Amarilla, además de la sorpresiva presencia del senador liberal José “Pakova” Ledesma.

“Yo creo que (Dionisio Amarilla) es la imagen más visible del cartismo dentro del PLRA, pero la actitud de él no me sorprende”, dijo el senador Nakayama. “Lo que realmente me dolió en la sesión del miércoles fue ver la presencia del líder de la bancada A del PLRA, el senador Ledesma”, precisó.

Dijo desconocer si la presencia de Ledesma en la sesión de la semana pasada significa que se ha aliado con el cartismo, “pero definitivamente se prestó el miércoles para dar quorum, eso me dolió personalmente”.

Partido “secuestrado”

El senador Nakayama reiteró su opinión de que el Partido Liberal Radical Auténtico actual está “secuestrado” y “no representa los ideales del liberalismo” a los que él suscribe.

Ayer dijo que no se unirá a ninguna otra agrupación ya existente, sino que trabajará con otros liberales para “refundar” el Partido Liberal.

El Partido Liberal, históricamente la principal fuerza opositora al Partido Colorado, enfrenta una crisis económica y política grave luego de su dura derrota en las elecciones generales de abril de este año, en la que perdió casi todas las gobernaciones que había ganado en 2018 y un importante número de bancas en el Congreso, y en las que el entonces presidente del partido, Efraín Alegre, sufrió su tercera derrota consecutiva en una pugna por la presidencia de la República.