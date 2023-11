Título de Rivas: Casañas Levi dice que Mora defiende algo que no conoce

José Casañas Levi, ex director anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), habló con ABC 730AM sobre el informe que presentó planteando dudas sobre la legitimidad del título universitario como abogado del actual senador Hernán Rivas (ANR, HC).

Casañas Levi refutó las declaraciones de Federico Mora, viceministro de Educación Superior, quien expresó que el informe de Casañas Levi se basa en “una interpretación” y es “incompleta y errónea”. Subrayó que Mora no sabe cómo se llevó adelante la investigación.

“Yo cada vez confirmo más que estábamos en lo correcto, ahora sale Mora a defender algo que no conoce”, expresó Levi. Agregó que en el 2020 ya se había advertido del título de Rivas en dos dictámenes. “Ahora sale él para defender una intervención de una auditoría del MEC que no tenía nada que hacer ahí”, expresó.

Aclaró que la auditoría del Ministerio de Educación nunca intervino una investigación que se hizo; sin embargo, en esa oportunidad el ministro Eduardo Petta pidió se realice un informe para justificar el porqué mantenían la inscripción.

“La auditoría del Poder Ejecutivo dijo que tendría que haber considerado otra norma. Mora no sabe de qué se habló con el ministro y con la auditoría del Poder Ejecutivo”, aseveró Casañas Levi.

Rivas no es abogado, destacó Casañas Levi

Subrayó que toda la trama del título de Rivas es una falacia. “Es un argumento que están buscando. No saben qué hacer para defender esto. Yo creo que Rivas no es abogado, no tengo evidencias que lo es, salvo los papeles que no están soportados por actas”, destacó.

Expresó que no conoce a ninguna persona de la promoción de estudios de Hernán Rivas. Tampoco se tiene ninguna hoja de acta. “Ahora, como Mora está en el MEC, le dijeron que salga a decir algo”, expresó.

Casañas Levi argumentó que, durante la investigación preguntó a la gente de inscripción sobre los controles cuando alguien trae un título. “Cualquiera puede llevar cualquier papel e inscribirse. Hace poco también denunciaron que detectaron en concursos internos más de 1.000 casos de documentos falsos”, recordó.

Casañas Levi argumenta que no es planillero del Senado

Sobre las declaraciones del Senador Bachi Núñez, de que Casañas Levi es un planillero, expresó que no puede discutir con cada senador. Argumentó su trabajo mencionando su informes que son presentados en Recursos Humanos.

Subrayó que la mención de Núñez está relacionada a lo que dijo sobre el título de Rivas. “Ellos creían que habían solucionado el tema Rivas, pero salió esto. Yo lamento por él, pero eso dice los papeles”, expresó. Aclaró que la situación de Rivas depende del Ministerio Público. “No sé hasta dónde llegará”, finalizó.