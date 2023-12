Nakayama lamenta que el Partido Liberal Radical Auténtico fue destruido por el cartismo

- ¿Por qué renunció al PLRA? ¿Tiene que ver con esa escaramuza de boxeo con Basilio “Bachi” Núñez, el miércoles pasado?

- Realmente se puede decir que esa fue apenas la gota que colmó el vaso. Fue cuando (José) Pakova Ledesma, líder de la bancada A, le dio quorum con su presencia a la sesión que se prestó para el juramento inconstitucional de la señora Alicia Pucheta.

- ¿Ledesma no es de su misma bancada acaso?

- Eso fue lo que colmó mi convicción de que ya no podía seguir ahí. El cartismo se encargó de destruir al PLRA en poco tiempo. En la bancada A estábamos con Ledesma a la cabeza, junto con Salyn Buzarquis, Líder Amarilla, Celeste Amarilla y Ever Villalba. Estaban además la bancada B y la C de Dionisio Amarilla que solapada o abiertamente son funcionales al cartismo. Hasta los componentes de Fuerza Republicana (del movimiento colorado de Mario Abdo) se opusieron al juramento. Fue la seudo oposición la que le dio los números para perpetrar esa violación a la Constitución.

- ¿Quiénes son los seudo opositores?

- Están Patrick Kemper, Orlando Penner, Hermelinda Alvarenga, Edgar López, Dionisio Amarilla, Pacova Ledesma y después están los que juegan abiertamente con Honor Colorado que son: Zenaida Delgado, Norma “Yami Nal” Aquino... Están estafando a la ciudadanía disfrazándose de opositores...

- ¿Qué cree que consiguen votando con el oficialismo?

- Y bueno, es difícil creer que lo hacen gratis, de onda nomás. Debe haber alguna fuerza que los obliga a alinearse.

- ¿Mucho dinero de por medio?

- Puede ser, porqué no. Vaya uno a saber si hay intereses crematísticos, contratos, cargos públicos... Vaya uno a saber...

- ¿Le golpeó “Bachi” en aquella sesión?

- Realmente eso para mí fue irrelevante, le digo con toda sinceridad...

- ¿Pero esperaba que le viniera encima con ese porte de bravucón?

- Yo siempre estoy presto para defenderme. Lo iba a hacer lógicamente si hacía falta...

- El dice ser boxeador. ¿Usted tiene alguna preparación?

- Claro. Yo soy artemarcialista, de chico.

- ¿Qué hubiera pasado si el incidente pasaba a mayores?

- Hay que mirar el video. Como todo boxeador (Bachi Núñez) arremete empujando, porque el boxeo es fuerza bruta. Para el arte marcialista es más fácil porque se usa la fuerza del atacante. Lo que hice fue bajarle su brazo. Le agarré de la camisa y le traje hacia mí. Yo podía hacerme a un lado y se podía caer pero vino su guardia y lo protegió. Lo que lamento es que se hable más de eso que la perpetración de una violación constitucional y de la actitud entreguista de senadores que se hacen llamar opositores que no lo son.

- Allí también apareció Dionisio Amarilla. ¿Cuál fue su papel?

- Yo estaba filmando y denunciando la violación constitucional y los citaba uno a uno a los violadores. Amarilla se sintió expuesto, se levantó y vino hacia mí. Le siguió Bachi. Los dos vinieron hacia mí...

- Lo acusaron de agredir verbalmente a la señora Alicia Pucheta...

- En ningún momento ataqué a la señora Pucheta. Eso es mentira. Lo que decía era: “violación, violación de la Constitución”. En ningún momento le grité algo a ella. Tampoco fui a interpelar al Presidente del Senado, menos a intentar sacarle el micrófono. Lo único que hice fue elevar mi voz de protesta.

- ¿A qué atribuye tanto interés en hacerle jurar a la ex ministra (de la Corte)?

- Ese mismo día de su juramento (el miércoles), en horas de la tarde, se emitieron ternas para jueces destinados a atender los delitos del crimen organizado. Paraguay figura en el cuarto lugar en el mundo de países donde más ha avanzado el crimen organizado. Llama la atención tanto apuro en designar a la señora Pucheta para que integre rápidamente el Consejo de la Magistratura. Lo que más necesita nuestra justicia es independencia y credibilidad antes que apuro.

- ¿Existe otro fundamento para abandonar el partido?

- Lo que he tratado de hacer de un tiempo a esta parte en mis 25 años de activismo político fue defender los valores históricos del partido Liberal: la defensa de la democracia y la libertad. Hace tiempo que el PLRA ideológicamente se ha venido apartando del liberalismo. Lo que venían defendiendo los dirigentes eran más bien banderas del progresismo, barra socialismo...

- Liberalismo y progresismo: cara o cruz...

- Yo no temo hablar con progresistas, conservadores ni con toros, pero en un espectro diferente, no en el ámbito exclusivo partidario. Defender banderas no liberales a mí me hacía sentir incómodo hace tiempo.

- Líder Amarilla lo tildó de “tibio”...

- Muy por el contrario, uno tiene que tener una fuerte convicción personal para llevar adelante una decisión como la que tomé...

- Sin embargo, le dijeron que es fácil tomar decisiones como esa después de asegurar su puesto como senador de la Nación...

- Algunos de los colegas que han dicho eso (por Líder Amarilla) han obtenido menos votos preferenciales que yo en las elecciones generales donde salté de la posición 30 a la sexta, con 30 mil votos preferenciales...

- ¿Eso qué quiere decir?

- Que 1.000 votos preferenciales también sirvieron para que otros 6 que están detrás mío pudieran entrar.

- ¿Porqué no dirimen el liderazgo en una elección? ¿Porqué no van a elecciones? Efraín Alegre los desafió. Dice que no se animan...

- El estatuto prevé una duración de 5 años de la conducción partidaria. El mandato de Efraín Alegre comenzó en 2021 y vence en 2026. Al ser apartado y asumido su Vicepresidente (Hugo Fleitas) el proceso fue convalidado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sería un caos jurídico que se acorten los mandatos de todas las autoridades partidarias. Mientras tanto, el Tribunal de Conducta no funciona para pedir una sanción a los legisladores que están actuando como oficialistas. En este desbarajuste es que yo decido apartarme y subirme a otro barco con la esperanza de recuperar al que está a la deriva.

- Lo más lógico era llamar a elecciones si el objetivo real fuera salvar al partido...

- En la convención que lo sacó a Efraín Alegre, en agosto, con un grupo de senadores y diputados presentamos una propuesta alternativa para que justamente haya un proceso de transición pacífica. Hice una advertencia en mi alocución ese día: yamopu’ata o ña ñotyta (levantaremos o enterraremos) la partido Liberal Radical Auténtico”. Lamentablemente ese día se enterró el PLRA.

- Lo que quisieron fue enterrar a Alegre...

- Yo dije que estaba de acuerdo con que Efraín Alegre como principal figura visible tanto del partido -habiendo perdido 3 veces como candidato- que correspondía que él salga. Más allá de las críticas por el descalabro administrativo y financiero del PLRA, sin lugar a dudas, el hecho de cómo lo sacaron yo no estuve de acuerdo. Sin dudas fue un acto de revanchismo por parte del llanismo y sus aliados. Hace más de 15 años nos estamos debatiendo en ese enfrentamiento..

- Llanismo y efrainismo...

- Es una pérdida de tiempo. Tenemos que invertir nuestro tiempo en construir hacia adelante. Las peleas internas nos han llevado al fondo mientras los otros están mirando desde el poder comprando nuestras debilidades en la llanura. Por eso yo quiero mirar hacia adelante, sacudirme de este eterno juego de gallinita ciega y pedir a los que están de acuerdo conmigo a armar una nueva estructura para el 2028.

- ¿Cómo se llamará su nuevo partido?

- En principio partido Liberal. Ya definiremos en su momento.

- ¿Es cierto que su objetivo es la candidatura presidencial para el 2028?

- Para eso vamos a construir un frente democrático amplio e inclusivo, entre todos los que estamos realmente en la oposición.

- Ahora convocan a los veteranos dirigentes a defender al PLRA: Domingo Laíno, Tito Saguier, Yoyito Franco, Alfredo Luis Jaeggli y otros...

- A los jóvenes lo que tenemos que preguntarles sobre el futuro del Paraguay...

- No a los viejos...

- Claro. Yo creo que el consejo de los mayores es siempre importante pero ya no los podemos poner en primera línea. A eso me refiero. No digo que no tengan autoridad para hablar. La tienen pero creo que en primera línea ya no deberían estar. Deberíamos renovar un poco las filas...

- ¿Repercute en su decisión el fenómeno (Javier) Milei en la Argentina?

- Después del fracaso económico y político del experimento de Hugo Chávez del llamado Socialismo del Siglo XXI, hoy nuevamente las ideas liberales están cobrando fuerza en toda la región. Creo que es muy importante que nosotros podamos mandar un mensaje liberal a la ciudadanía, de defensa de la libertad y de los derechos que ha conquistado el liberalismo a lo largo de su lucha secular. Necesitamos sacudirnos de esa cola pesada que tiene el partido. Por eso me divorcio del PLRA. No están dadas las condiciones...

- Eso que usted llama divorcio, ¿es divorciarse de Blas Llano, de Efrain, de Saguier, de Amarilla...?

- Jamás me casé con ellos. Mi relación siempre fue con el PLRA y hoy me divorcio del PLRA...

- Con Efraín usted no seguiría...

- No, de ninguna manera. Como le dije, estas dos personas (Blas y Efraín) han sido cruciales para el deterioro y la agonía del PLRA.

- En las últimas municipales, ¿cuál fue su posición, en números, en Asunción contra Óscar “Nenecho” Rodríguez?

- Hubo una diferencia de 4%. El obtuvo 120 mil votos y yo tuve 110 mil...

- Por una cabeza...

- Fue muy reñido, y eso que yo llegué solo al 70% de conocimiento de la ciudadanía. A “Nenecho” lo conocía el 98,5%. Francamente fue una muy buena elección...

- Eso le da como un handicap para proyectarse.

- Como todos saben, en las generales la oposición no tuvo la capacidad de unirse. El proyecto político opositor corre con una desventaja de partida contra el partido Colorado. Para la oposición es una carrera cuesta arriba. En el caso del partido Colorado es una carrera cuesta abajo. Aunque se tropiece y caiga, llega primero. Se tienen que alinear demasiados astros para que nosotros podamos conseguir una victoria...

- La oposición tiene cada vez más cabezas. Hay que sumarle a Paraguayo “Payo” Cubas...

- El principal desafío en la oposición verdadera es iniciar ese proceso de construcción democrática para llegar todos juntos y unidos al 2028. La única condición que tenemos que tener es el respeto a la democracia. No puede haber nadie hablando de dictadura o de totalitarismo...

- ¿Tiene dudas sobre Cubas?

- Si él respeta y se somete al régimen democrático ¿porqué no? Pero tiene que comprometerse a ello. En el Senado, con Yolanda Paredes y José Oviedo (de Cruzada Nacional) tenemos una excelente relación. Son férreos opositores. Hacen muy buena gestión...

- ¿Cuál es su opinión sobre el presidente Santiago Peña?

- Ha demostrado ser un hombre manejado por Horacio Cartes. Es algo que ya sabíamos que iba a ser así. Más allá de algunos destellos de autonomía en la generalidad está sometido..

- Pero son apenas 100 días. ¿No es muy prematuro juzgarlo?

- Claro que puede cambiar. Lo que todo el mundo ve hasta ahora es su enorme sujeción a Cartes...

- ¿Su plan económico no se parece a uno muy liberal?

- Yo no veo alguna dirección liberalista en su gobierno. Empezó con suba presupuestaria, emisión de bonos, emisión de deuda pública, aumento del asistencialismo. No habló en ningún momento de recortes en el tamaño del Estado, de reducir el déficit. No veo un manejo liberal del Gobierno de Santiago Peña. Al contrario, el estatismo está intacto y no hay ni esperanza de que el clientelismo político colorado se pudiera detener.