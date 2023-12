Tras superar duelo, Remesowski afirma que asumirá banca dejada por Harms

“Yo tengo un compromiso con mi departamento, pero quiero que me entiendan, yo soy amigo del diputado (Walter) Harms de toda la vida, de sus hermanos, de sus hijos. Su hija está casada con el cuñado de mi hermano, es mi familia, no puedo salir a gritar a los cuatro vientos porque fui parte del proceso del velorio. Voy a asumir mi responsabilidad pero no puedo salir a gritar nomás”, sostuvo Remesowski.

Sostuvo que incluso su compromiso de asumir la banca es personal, es con su difunto amigo, y que jurará cuando la Cámara Baja lo convoque. Precisamente dicha convocatoria es lo que generó dudas sobre su juramento, ya que en reunión de mesa directiva realizada esta mañana, se acordó que sea citado recién la próxima semana, y el vicepresidente primero Carlos Arrechea (ANR, oficialista) sostuvo que esto se debió a un pedido del propio Remesowski.

Harms “es un hermano, es un padrino político, yo caminé de su mano en la política, pero no estamos pasando un buen momento” y por eso “me reserve a la opinión de decir que voy a asumir, pero sepan que voy a asumir mi compromiso, cuando me convoque la Cámara de Diputados, ahí voy a estar para trabajar con mi departamento y cumplir los sueños de mi amigo Walter Harms”, dijo en conversación con ABC.

Reemplazante de Harms dice que no tiene apego a cargo en la EBY

El mismo refirió que no se aferra al importante cargo y salario de más de G. 86 millones de consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) e insistió en que ocupará el curul dejado por Harms, que falleció junto a otras tres personas en un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado.

“Tengo una buen cargo, es cierto, pero cuando el presidente de la República me nombró, sabía que era un cargo que estaba a disposición y hoy tengo que asumir como diputado nacional y no tengo problema en hacerlo, porque voy a representar de igual manera a mi departamento, lo mio no es por dinero y yo jamás hablé con ningún diputado nacional, salvo que sea durante el velorio con los del departamento de Itapúa”, refirió.