Gobierno de Peña hará la primera gran rotación en representaciones diplomáticas

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, firmó la Resolución N° 1135 por el cual propone al Poder Ejecutivo rotaciones y traslados de funcionarios del escalafón del servicio diplomático y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores (ver infografía).

La resolución refiere que la nómina es en base a los resuelto por la Junta de Calificaciones del Escalafón Diplomática y Consular en su sesión ordinaria N° 3 del 6 de noviembre del 2023.

Apunta que el artículo 20 de la Ley N° 6935/2022 “Del Servicio Diplomático y Consular y del Servicio Administrativo y Técnico” dispone que los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular están sujetos a rotación y traslado.

Indica que la Junta de Calificaciones aprobó las rotaciones y traslados en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 39, inciso d), de la Ley N° 6935/2022, luego del análisis de cada caso. Señala que una vez aprobada la lista, se elevará al presidente Santiago Peña para el decreto de rigor.

Costo de la movida

El artículo 59 de la Ley Nº 6935 establece que en caso de rotación, el funcionario destinado a prestar servicios en el exterior, o que regrese al país por término de misión recibirá los pasajes que le correspondan a él y a su familia.

Además, el funcionario recibirá, para gastos de instalación y viático, el importe correspondiente a 2 (dos) meses de sueldo en el caso de ser soltero sin hijos y de 3 (tres) de meses de sueldo si viajara con su familia, y “en los siguientes casos: estado civil casado; madre o padre soltero, viudo o divorciado con la tenencia legal de los hijos o tener a sus padres a cargo, que demostrara suficientemente, ante las autoridades competentes, dicha situación”.

Por ejemplo, un embajador (el rango más alto del escalafón) que debe retornar al país o enviar a uno que irá a asumir sus nuevas funciones en algún destino del exterior cuesta US$ 27.597 (equivale a 3 salarios de US$ 9.199), si es casado y US$ 18.398 (2 salarios de US$ 9.199), si es soltero.

Exconsulesa sumariada

En la lista de las movidas en el servicio exterior, se resolvió el cese de misión de la consulesa general paraguaya en Málaga (España), Kathya María Stefanía Bareiro Duarte.

La Cancillería dispuso a fines de agosto pasado la instrucción de un sumario administrativo a Bareiro Duarte, por la “supuesta comisión de faltas graves cometidas en su calidad de funcionaria pública”. Se desconoce aún el resultado del sumario a dicha funcionaria.