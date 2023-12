Pide no abusar de sus mayorías

“La mayoría mal utilizada que no refleja el sentir de la ciudadanía puede ser coyuntural. Las mayorías no pueden ser utilizadas para arrasar o para censurar sino debe reflejar el sentir de la gente. Se debe escuchar a todos los sectores, pese a que no sean de la misma postura o ideología”, dijo el diputado no oficialista Mauricio Espínola.

Lea más: Aclaran que todavía no se puede tratar Ley de superintendencia de pensiones

El parlamentario agregó que en democracia una mayoría que no forme parte del sentir del pueblo puede ser peligroso y la ciudadanía está en su derecho de reclamar ser escuchada. “Se debe respetar el punto de vista de todos, en democracia hay que escuchar a todos los sectores . El uso de la mayoría representa una capacidad y una ciencia. Es muy importante para la democracia que se respeten los puntos de vista. Haciendo el uso correcto de la mayoría que se tienen en esta Cámara, debemos demostrar un espíritu democrático”, puntualizó el diputado abdista.

Lea más: Caja de Jubilaciones critica proyecto de ley

El cartismo y sus satélites de mano del senador Dionisio Amarilla (liberocartista) pretenden aprobar a tambor batiente el impopular proyecto de Ley de Superintendencia de Jubilaciones que busca desblindar los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) para que el Estado pueda disponer del dinero de los jubilados.

De aprobarse esta iniciativa en el Senado, pasará a la Cámara Baja para su análisis en donde también el cartismo tiene una amplia mayoría. Debido a eso muchos diputados de la oposición y un sector del abdismo insta a la ciudadanía a mantenerse expectante y vigilante de las movidas del cartismo.