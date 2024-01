Diputado presenta el “legajo” de Hernán Rivas, mientras este disfruta de sus vacaciones en Punta Cana

Mientras el senador Hernán Rivas disfruta del receso parlamentario en el Hard Rock Casino de Punta Cana, los reclamos contra la postura del Ministerio Público acerca de su caso continúan.

El diputado Raúl Benítez apareció este miércoles en el recinto parlamentario exhibiendo una caja vacía, ironizando que se trataba del legajo universitario del senador, extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y sospechoso de haber falsificado su título de abogado.

Benítez se refirió a la postura de la fiscala Patricia Sánchez, quien dijo que no podría probar la falsedad del título de Rivas por la falta de documentos. “Evidentemente, no va a existir una sola documentación de un estudiante que nunca fue estudiante, es lógico”, señaló el diputado.

“Trajimos el legajo de Hernán Rivas, no tiene absolutamente nada, o casi nada. Sí trajimos sus tres certificados de estudio enviados por el Ministerio de Educación y Ciencias a la Cámara de Diputados”, ironizó.

Hernán Rivas: blanqueamiento de todas las instituciones

El diputado expresó además que, a pesar de que no tenían expectativas en el Ministerio Público, esperaban por lo menos una argumentación mejor para blanquear al senador al que, señaló, “blanquearon” todas las instituciones.

“Ahora la Fiscalía, hace dos meses el Ministerio de Educación y Ciencias, entonces tenemos todas las instituciones al servicio de una bancada que protege a Hernán Rivas y que utiliza ese copamiento para poder someter todo lo que se pueda someter”, argumentó.

“Lo de ella (la fiscala) habla de debilidad es la fortaleza de la investigación. Hernán Rivas nunca pisó un aula. No pueden investigarle a sus compañeros porque no tuvo compañeros, no pueden investigarle a sus profesores porque no tuvo profesores. No pueden averiguar si tuvo sede la universidad porque nunca tuvo sede”, criticó.

Rivas, de vacaciones en Punta Cana

Mientras todo esto pasa, Hernán Rivas fue visto, fotografiado y grabado en el exclusivo hotel Hard Rock Casino de Punta Cana.

El senador fue identificado por compatriotas que se encontraban en el mismo sitio, disfrutando de una noche de karaoke.

El exclusivo hotel de 5 estrellas es catalogado como uno de los más lujosos de este destino turístico ubicado en República Dominicana, en el medio del Caribe.

El hotel cuenta con un servicio de all inclusive, que tiene un precio que ronda los G. 20 millones por una estadía de cuatro días para dos adultos, según los portales de viaje. Los pasajes a este destino tienen un costo de entre US$ 600 y US$ 1.000 (entre G. 5 millones y G. 7 millones).

