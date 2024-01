Titular de MEC evita criticar a los legisladores por los despilfarros

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) evitó cuestionar gastos superfluos escandalosos en el Estado –que mucho servirían para educación–, como ser la compra de sillones para parlamentarios de casi G. 6 millones cada uno y pagar el salario a funcionarios ubicados por presunto nepotismo.

“Estoy de acuerdo con eso, creo que tenemos que optimizar (el gasto público), pero tampoco satanizar algo que es una necesidad que además se tiene que ir renovando. Nosotros, en el ministerio, hace más de 10 a 15 años no se renuevan los muebles, hay una necesidad de adaptarnos”, sostuvo para justificar al ser consultado por la compra de sillones en el Congreso por G. 1.266.999.851, monto que bien podría destinarse a compra de pupitres.

Lea más: Nakayama pide subastar sillas “viejas” del Congreso Nacional

Intentó alegar lo obvio, de que cada institución maneja su propio presupuesto, pero, precisamente, ahí se le apuntó que, al ser gastos superfluos, se puede pedir una reprogramación presupuestaria, para que ese dinero vaya al presupuesto de Educación.

“¿Por qué tengo que hacerlo (pedir reprogramación)? si ya me han dado todo lo que pedí. Y eso es algo que estamos construyendo. Estamos poniendo los pupitres, las escuelas, estamos refaccionando”, dijo, aunque en otra parte reconoció, “nos falta por lo menos invertir US$ 300 a 400 millones más por año en la alimentación y otros US$ 300 millones en infraestructura”.

Lea más: Una “silla de oro” del Congreso equivale a 32 pupitres escolares

Ante las afirmaciones del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), quien dijo que su hijo estaba mejor capacitado porque estudió en un colegio privado “top”, Ramírez respondió que “eso es relativamente flexible”, ya que consideró que “hay instituciones públicas muy top”, mencionando concretamente el Colegio Técnico Nacional.