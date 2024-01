Título de abogado: si Hernán Rivas estudió, tendría “muchas maneras de demostrarlo”, ironiza diputado

El pasado jueves, el Ministerio Público imputó al senador cartista Hernán David Rivas como presunto autor de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso y con esto, se abrió una carpeta fiscal para investigar al legislador sobre su presunto título falso de abogado.

Al respecto, Raúl Benítez (PEN), uno de los legisladores que impulsan las denuncias y cuestionamientos referentes a Rivas y su título, utilizando la ironía aseguró que si alguien tiene dudas sobre un título o los estudios realizados, “uno tiene muchas maneras de demostrar que estudió”, ya sea mediante “una fotografía con los compañeros” o incluso “en el fútbol”.

“Se puede demostrar que tu facultad queda cerca de tu casa y no a 100 kilómetros; hasta ahora ni se sabe si era Pedro Juan Caballero o Ciudad del Este. Pedimos compañeros, no tiene, pedimos profesores, no tiene; para mí es evidente el título falso”, agregó durante su visita a los estudios de ABC TV.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el legislador dijo que en el caso de Rivas “hubo un tráfico de influencias y un encubrimiento por parte del cartismo”.

Lea más: Senado tratará desafuero de Hernán Rivas, imputado por título mau de abogado

Título de Rivas “en 24 horas”

Como parte de su denuncia en contra de Rivas, el diputado reiteró que entre los aspectos más llamativos al título del cartista es que se dio “en 24 horas en plena pandemia”.

Ante esto, también consideró que Rivas “no pudo conseguir todo esto solo” y apuntó que mediante la ayuda de “funcionarios de otro nivel y un sistema que escupe títulos falsos”, consiguió que su título “salga rapidísimo entre un montón de irregularidades”.

Lea más: Sin tener título legalizado por el MEC y sin matrícula Hernán Rivas fue electo para el JEM