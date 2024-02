Video: lo que decían antes quienes hoy apoyan la destitución de Kattya

El proceso de pérdida de investidura contra la senadora Kattya González muestra claramente que para el cartismo y sus aliados no existen principios, normas o su propia palabra, que pueda contradecir a la orden del líder político.

Cuando se trata de obedecer al “Patrón” (como alegan los opositores), son capaces de pisotear lo que defendían apenas dos meses atrás, como el nuevo reglamento de la Cámara de Senadores, que elevó a 30 los votos necesarios para llevar adelante la pérdida de investidura contra uno de sus pares.

Cuando estaba en peligro uno de ellos –Hernán Rivas o Erico Galeano–, era necesario reglamentar el artículo constitucional que no establecía una mayoría calificada. Hoy, cuando intentan sacar a una adversaria que les incomoda, no importa el reglamento que ellos mismos impulsaron.

Tal es el caso de los senadores supuestamente disidentes Dionisio Amarilla (PLRA) y Ramón Retamozo. ¿Qué decían apenas en diciembre pasado sobre el tema?

Dionisio Amarilla, de destituido a fiscal acusador

El caso del senador Dionisio Amarilla es bastante peculiar, ya que él fue uno de los primeros parlamentarios destituidos por esta vía, cuando en junio de 2019 perdió la investidura, luego de supuestamente haber intermediado en negociaciones con las que intentaban frenar publicaciones periodísticas sobre irregularidades en una licitación de G. 140.000 millones en el IPS para beneficiar a una empresa propiedad de un amigo suyo.

En diciembre pasado, cuando se modificó el reglamento, Amarilla defendió la modificación asegurando que no se podía expulsar a un legislador sin que este tenga derecho a defenderse con tiempo.

“Muy cómodo es acusar y después pretender que el acusado tenga que estar demostrando su inocencia. Violatorio de la Constitución Nacional, muy común en esta Cámara y hasta hace días nomás era la conducta de quienes acusaban de una determinada situación a un colega”, dijo.

Hoy en día, Amarilla se convirtió en el fiscal acusador que llevará adelante el proceso con el que mañana destituirán a Kattya González, según dijo “con pruebas contundentes”.

Ramón Retamozo: proyectista de la modificación del reglamento

El caso del senador Ramón Retamozo, uno de los “abdistas” convencidos por el cartismo para destituir a González es también muy particular, tras haber sido el proyectista de la modificación del reglamento que mañana pretenderán desconocer los senadores.

En diciembre pasado, al defender su proyecto, Retamozo decía que para una suspensión por 60 días, se requería una mayoría de dos tercios. “Parece un despropósito pretender que para aplicar la pérdida de investidura se requiera una simple mayoría de votos, siendo esta figura la máxima sanción que puede otorgarse a un legislador”, agregaba.

Horacio Cartes: “El que no hace tráfico de influencias no es dirigente político”

Nada más y nada menos que el líder político del movimiento, Horacio Cartes, es recordado por su discurso en el que, literalmente, llamaba a los dirigentes colorados a traficar influencias, asegurando que forma parte de la labor política.

“Tráfico de influencias, pero el dirigente que no hace tráfico de influencias no es dirigente político. ‘Conseguime una cama’ y ‘por favor veme’. Si es por hacer el bien, sigan haciendo tráfico de influencias cuando sea para servir, a colorados y a no colorados”, decía en su discurso.