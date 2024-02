HC tiene de gerente a Peña e igual busca reelección, dicen

Acosta consideró que, si bien el que tiene el poder “de facto” es Cartes, no se conforma solo con demostrarlo en fotos. Quiere ejercerlo formalmente.

“Cartes realmente quiere volver a la presidencia de la República, pero con todos los honores, no tener que estar mostrando en las fotos que él es el que manda. Por eso no hay que descartar que esta crisis, lo de Kattya o lo que pueda suceder, vaya de la mano con su intención realmente de volver a ser presidente. Más con este escenario, de que realmente la oposición está muy mal”, sostuvo.

El exdiputado liberal alertó que, cuando los cartistas más niegan sus intenciones, más están empeñados en hacerlo, tal como ocurrió en el intento de enmienda ilegal en marzo de 2017, que terminó con el asesinato a manos de policías en la sede del Partido Liberal del joven Rodrigo Quintana, y con manifestantes reprimidos, donde también él resultó herido de un escopetazo en el rostro.

“Cuando decían no había nada de la pérdida de investidura de Kattya (González), ese día estaban presentando. Cuando decían no a la enmienda, se estaba presentando. Yo creo que esto no termina solamente con lo de Kattya, cambiando las reglas de juego. Esto va más allá, por eso es importante la reacción ciudadana, porque si hay algo que puede parar esto, es la reacción ciudadana”, remarcó.

No descartó que ahora planteen la reelección y otra cuestión, ya que “Cartes toma decisiones en un momento de diálogo ‘alegre’ con otros ‘condimentos’ con los más cercanos y no mide las consecuencias”.