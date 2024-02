Cartistas no asistirán a sesión extraordinaria

La bancada de Honor Colorado del Senado informó ayer que los 14 cartistas no asistirán a la sesión extraordinaria en la que se pretende restituir a la senadora Kattya González (PEN) al Senado. Argumentan que no pueden tratar un hecho que ya ha sido juzgado y que –según ellos– en la historia del Parlamento no existen precedentes.