“El cartismo va a aplicar los métodos stronistas en lo que pueda”, alerta senadora Celeste Amarilla

Celeste Amarilla (PLRA) se pronunció acerca del reciente “blanqueo” del cartismo a la fiscala Stella Mary Cano en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y aseguró que es una nueva muestra de la impunidad que propone el movimiento oficialista.

“Es la impunidad que está instalando este gobierno con sus amigos, que ya comenzó con Sandra Quiñónez, ahora con ella (Stella Mary Cano) y con muchos otros. No es la primera y no va a ser la última, lamentablemente”, dijo.

La senadora añadió que, a su parecer, “estamos viviendo el ‘mayoritarismo’. Estamos viviendo el autoritarismo de un movimiento político del Partido Colorado que llegó al poder y va a aplicar los métodos stronistas en lo que pueda”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Arévalo deberá juzgar a las fiscalas que aparentemente lo “blanquearon”

Celeste Amarilla: Stella Mary Cano debió ser destituida

Para la senadora liberal, la fiscala Stella Mary Cano no debió ser sancionada solamente, “tenía que haber sido removida. Ella y muchas otras y muchos otros”, remarcó.

Lamentó que esto va a seguir pasando, pero aseguró que no se van a callar. “Vamos a seguir estando para señalarles y para que el pueblo entienda, escuche y sepa que la razón no la tienen ellos, que la mayoría no te da la razón”, concluyó.