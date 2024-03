Video: Nakayama trata de cobarde al fiscal General por no afrontar el crimen organizado

De “cobarde” tildó el senador Eduardo Nakayama al fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, por no investigar el crimen que acabó con la vida del exfiscal de lucha contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, quien fuera asesinado por sicarios en Colombia durante su luna de miel, y que durante el juicio a los que cometieron el crimen, mencionaron a Horacio Cartes y Miguel Ángel Insfrán como los mandantes.

“Tenemos un fiscal del crimen organizado que ha sido asesinado en Colombia, cuya orden, según la justicia colombiana, salió de Paraguay y el Fiscal General del Estado está callado, no dice una palabra, no se ocupa de investigar el crimen y el magnicidio de Marcelo Pecci. Emiliano Rolón, te digo desde acá, sos un cobarde y deberías de renunciar si no tenés los pantalones para investigar al crimen organizado”, refirió.

Criticó que Rolón asumió el cargo hace un año y que hasta hoy día no haya resuelto un solo caso llamativo contra el crimen organizado, lo que le convierte cómplice, aseveró. Además, dijo que el Paraguay seguirá sumido en esta “narcorepública bananera” en tanto y en cuanto la justicia siga sometida al poder político, arrodillada a unos cuantos poderes fácticos de turno”.

Paraguay, refugio de criminales y narcotraficantes

Nakayama se refirió a los comentarios del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien dijo que el Paraguay es refugio de criminales y de narcotraficantes.

“No sé si el canciller va a convocarle al embajador Uruguayo a decirle “¿De dónde sacó tu presidente que acá hay narcotraficantes? Si acá eso no existe, pero como vivimos nosotros en un mundo paralelo y queremos creer que eso no existe, ni siquiera aquí en el Senado, ni siquiera en el Senado’ ¡Válgame Dios!, que eso podrá ocurrir en una institución republicana como en el Senado de la República del Paraguay, personas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de dinero”, ironizó.

Lamentó que la República de Paraguay se ha convertido en un paraíso para criminales, y ese es el mensaje que se transmite al ser que el país está en cuarto lugar en el crimen organizado a nivel mundial, detrás de Birmania, México y Colombia.

“Esa es la realidad de nuestro país y nosotros deberíamos de marchar no solamente por las mujeres, no solamente por Kattya, no solamente por la democracia, deberíamos marchar para liberarle al Paraguay de este mal endémico que es el crimen organizado”, finalizó.