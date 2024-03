Hechos evidencian veracidad de chats entre Ovelar y Cantero

Cada día se va comprobando en mayor grado la veracidad de los chats vía WhatsApp, que serían entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado Pedro Ovelar, en la causa que terminó con la imputación del expresidente Mario Abdo y sus colaboradores.

Tanto así, que el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, no tuvo otra que actuar en consecuencia: Ordenó separar del caso a Cantero y a Giovanni Grisetti, el otro agente fiscal que estaba en la investigación.

ABC Color accedió a lo que sería la conversación entre el agente del ministerio Público Cantero y Ovelar, abogado de Horacio Cartes y patrocinante de la denuncia que hizo el considerado significativamente corrupto por los Estados Unidos contra Abdo y sus exministros.

En uno de los chats que sería entre Cantero y Ovelar, se puede ver que hablan sobre las declaraciones testificales del comisario Luis López y el excomandante de la Policía, comisario Luis Arias. En este sentido, Aldo Cantero supuestamente le informó a Pedro Ovelar que ambos estaban convocados a declarar un viernes. López tenía que hacerlo a las 8:00 y Arias dos horas después, es decir, a las 10:00.

“Seguimos en contacto doc / Te mando las declaraciones mañana/ Para que le comentes al sr” dice textualmente el chat que sería del fiscal Cantero.

A esto, Ovelar habría respondido: “Ya está” con el emoji del brazo flexionado.

En la declaración testifical que aparece en la carpeta fiscal del caso, se revela que, efectivamente, el excomandante Luis Arias declaró el viernes 6 de octubre de 2023, a las 11:00.

Sobre este punto, en uno de los supuestos chats aparece que el fiscal Aldo Cantero envío a Pedro Ovelar un documento con fecha 6 de octubre de 2023.

En la conversación, el agente del Ministerio Público dice: “Liquidamos hace rato con López... ahora estamos con Arias” a lo que la respuesta del abogado de Cartes supuestamente fue: “Excelente.”

Documentos, diligencias y demás

En otra de las conversaciones que se habría dado entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado Pedro Ovelar hacen referencia a la remisión de una serie de documentos sobre la investigación fiscal de la causa que llevaba adelante Cantero.

Esta charla se abría dado el 5 de setiembre de 2023. Se observa que los títulos de los documentos enviados al abogado Ovelar dicen “Detalle de diligencias realizadas caso Filtraciones” en un documento PDF.

Luego son enviados cuatro documentos en formato word que tienen como títulos: Diligencias a tener en cuenta, Memo6896 Diligencias Realizadas, Análisis caso HC_2023 y Gráficos de Fechas.

Además, se le agrega el envío de un documento excel que dice: Detalle de diligencias realizadas caso Filtración” y un último documento en formato word que rezaría: Memo confidencial en otras formas deo cooperación”.

Tras este último documento, aparece el envío de un contacto con el nombre de Jorge Torres.

El anuncio de sorpresas

Un mes después de que el fiscal haya supuestamente enviado estos documentos a Ovelar, el abogado aparece, el 3 de octubre de 2023, en un programa de Unicanal, conducido por el periodista Jorge Torres, anunciando algunas sorpresas dentro de la investigación.

Las palabras textuales de Ovelar en dicho programa fueron: “Y se van a llevar grandes sorpresas todavía Jorge (Torres, periodista), porque hay personas, dentro de estas estructuras, han confirmado, oficialmente, ya dentro de la investigación, quiénes y cómo, fuera de su ámbito de competencia y de acceso, manipulaban la información.

Y me adelanto un poco en decirte esto porque, próximamente, hay más elementos. Finalmente, la gente colabora, no se calla ante las injusticias. En ese momento, no tenían mucha opción, pero hoy, ya con las garantías de un gobierno que no los va a perseguir ni lo van a manipular, van a contar la verdad”.

Aldo Canero habría prometido luchar

El 7 de octubre de 2023, nuevamente sería el fiscal Cantero que toma la iniciativa para conversar vía WhatsApp con el abogado de Cartes, denunciante del caso que él investiga.

Ese día, desde Colombia se daba a conocer una noticia que sacudió políticamente al país: Un testigo del asesinato del fiscal Marcelo Pecci mencionó a Horacio Cartes como uno de los que planificaron el crimen.

Cantero habría escrito esto: “Doc. Acá entre nos, qué kilombo. Nada que ver”. A lo que Ovelar le responde: Dios mío. Cosa de locos.

Cantero se anima a otro comentario y dice: Está enferma esa gente Cualquier cosa para meterle a él. Increíble. Humo full. Y Ovelar le respondería: Esa es la palabra. Voy a copiarte.

Y nuevamente Cantero se explaya: “Ahora entiendo mejor el tema. Cualquier cosa vamos a hacer para perjudicarle” ese es el tema de esa gente. Dice el agente fiscal. Ovelar le respondería “Te das cuenta” y Cantero sigue: Sí, clarísimo.

Ovelar habría dicho “un ensañamiento único” y que seguirán luchando. “No hay vuelta atrás” habría dicho Ovelar.

A esto, Cantero le responde: “Qué aguante tiene ese señor, por Dios” y Ovelar dijo: Por eso toma tanto.

Ese mismo día, Cantero habría vuelto a escribir y le promete lucha al abogado de Cartes. “Vamos a luchar... Realmente ya se están pasando” habría dicho el fiscal. A lo que Ovelar le responde: Quiere escapar de todo. Gracias por todo, Aldo. Y el fiscal se despide con “A las órdenes, doc. Fuerte abrazo al sr. Nosotros seguimos”.

Cambio de fiscales tras chats filtrados entre Cantero y Ovelar

Los fiscales Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria quienes ahora tomarán la causa contra Mario Abdo y sus colaboradores, luego de que el Fiscal General haya decidido apartar del caso a los fiscales Cantero y Grisetti, tras las publicaciones en ABC Color de los presuntos chats entre Cantero y el abogado Ovelar.

El motivo principal de la causa abierta contra Mario Abdo es por supuesta “filtración” de documentos secretos a la prensa, en las que se mencionaba las investigaciones contra Horacio Cartes y sus empresas durante el gobierno anterior.

Además del expresidente, están imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira, todos ellos eran parte de entidades de investigación del gobierno de Mario Abdo. También figura en la causa el actual diputado colorado disidente, Mauricio Espínola.