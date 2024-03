Celeste Amarilla: “No corresponde el desafuero a Mario Abdo porque es una causa viciada de nulidad”

Celeste Amarilla, senadora del PLRA, aseguró que el pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez debe ser rechazado ante la clara nulidad de la causa. Aseguró que los últimos acontecimientos son indicios serios de un retroceso en la democracia.

Aseguró que el caso debe ser despersonalizado, recordando que ella misma redactó el libelo acusatorio en contra del expresidente cuando pedían su enjuiciamiento político. “Al menos mi postura no es por Mario Abdo”, resaltó.

Agregó que el desafuero no corresponde ante las evidencias en torno a cómo se conformó la causa. “Si a mí me acusan de algo que está viciado, no me pueden desaforar. Primero tienen que hacer una acusación formal, legal, correcta y luego ver si corresponde el desafuero”, explicó.

Resaltó que la Constitución les ordena analizar el mérito de la causa, algo que en ninguno de los casos anteriores se tuvo en cuenta. “Directamente se procede al desafuero. Al analizar el mérito de la causa nos vamos a encontrar que esto fue en colusión del fiscal con el abogado del denunciante”, detalló.

Fiscal general debió pedir la devolución de la imputación

La senadora señaló que la postura del fiscal general de mantener la imputación fue un error. ”Él le aparta a los fiscales, reconociendo que algo se hizo mal y luego no pide la devolución de la causa a la jueza. Él tenía que revisar y si se comprobaba que efectivamente hubo una intromisión de (Pedro) Ovelar, tenía que declararse nula esa causa”, manifestó.

“Si ellos están convencidos de que efectivamente hubo una filtración de datos, pues que hagan bien la denuncia y que le hagan el desafuero cuando corresponde”, dijo y agregó que este debía pedirse al admitir la investigación y no luego de la imputación.

“Todos tenemos derecho a defendernos en una investigación de la Fiscalía. El desafuero tiene que pedir el fiscal cuando va a comenzar a investigar, no cuando ya imputa, porque cuando imputa, él ya violó el derecho a la defensa en la investigación”, dijo.

No confía en intención cartista de postergar estudio para la próxima semana

La senadora señaló que no confía en la supuesta intención del cartismo de postergar el estudio del desafuero para la próxima semana, recordando que varias veces dijeron lo mismo y finalmente atropellaron cuando tuvieron los votos.

“Yo creo que se trata mañana o el miércoles”, dijo al ser consultada sobre cuál sería el proceder del oficialismo.

Al menos según los datos que se manejan en el Senado, el cartismo no logra reunir los 30 votos necesarios para proceder al desafuero de Abdo Benítez.

