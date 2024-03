Plan “Hambre cero” del Ejecutivo viola principios constitucionales y de lógica, según senador

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el senador opositor Eduardo Nakayama comentó sobre el proyecto de ley del plan “Hambre cero en educación” que recibió media sanción esta semana en la Cámara de Diputados y deberá ser tratado próximamente en el Senado; un proyecto que, a juicio del legislador, viola principios constitucionales y de lógica.

Antes de su media aprobación en la Cámara Baja, el proyecto fue criticado por la oposición y representantes de comunidades médicas y científicas, quienes señalaron la falta de criterios técnicos en la propuesta y el hecho de que no hay evidencia de que en su elaboración se haya consultado a profesionales pediatras o nutricionistas dentro o fuera del Ministerio de Salud.

“Si vas a hacer un programa de nutrición para escolares, lo lógico es que preguntes a la sociedad médica o al Ministerio de Salud qué necesitan los chicos para tener una alimentación sostenida”, señaló el legislador y opinó que, por la forma en que el Poder Ejecutivo, impulsor de la propuesta, encaró el asunto da la impresión de que el proyecto fue elaborado principalmente por el Ministerio de Economía.

“Esto no es solo de Salud, Educación o Economía; es multidisciplinario. Acá no ha existido esa coordinación, prácticamente mantuvieron en secreto el proyecto hasta que sacaron un lunes”, agregó. “No se socializó el proyecto como se debería, no sé si para evitar críticas (...) Metieron un paquete más sin la debida discusión, sin escuchar a la mayoría de las partes. El Ejecutivo tenía la responsabilidad de coordinar esta articulación”, enfatizó.

Discriminación a gobernadores no cartistas

Además, el senador señaló que el proyecto viola “varios principios constitucionales” con la “discriminación absolutamente antojadiza para la distribución de los recursos”.

El proyecto establece como casos especiales los de Asunción y los departamentos Central y Presidente Hayes, a los que retira el manejo de los recursos económicos para la alimentación escolar.

Las dos gobernaciones mencionadas son administradas por personas no alineadas con el oficialismo colorado cartista: el liberal Ricardo Estigarribia en Central y el colorado disidente Bernardo Zárate.

El senador Nakayama se refirió al argumento presentado por el Poder Ejecutivo para esa discriminación, el hecho de que en el pasado se han dado malos manejos de recursos para alimentación en esas administraciones, y señaló que en el periodo estudiado tanto Asunción como Central y Presidente Hayes estuvieron bajo administración de colorados cartistas: el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y los gobernadores Hugo Javier González y Óscar “Ñoño” Núñez.

Núñez fue condenado recientemente por hechos de corrupción y González enfrenta un juicio por el supuesto desvío de fondos.

El senador Nakayama señaló la injusticia en el hecho de que gobernadores de línea opositora al cartismo sean castigados por faltas atribuibles a predecesores suyos que respondían a esa facción del Partido Colorado.

“Sé que hay una pelea subyacente por el manejo de los fondos, pero más allá de eso creo que hay una misión y visión de Estado de descentralización administrativa”, argumentó.

Opinó que el proyecto “Hambre cero” podría ser “salvado”, pero señaló que requeriría un gran número de modificaciones.

“Fuerza mayor”

En otro sentido, el senador Nakayama se refirió al ambiente actual de desequilibrio de poder político entre el cartismo y la oposición, algo que describió como un efecto de “fuerza mayor”.

“Nos dicen que tenemos la culpa de que ellos gobiernen, es un poco como el silogismo de que a la chica se le violó porque fue en pollera, que es su culpa”, expuso. “No es así, pasa por una cuestión de fuerza mayor, que en este caso es el dinero que como una aplanadora viene a comprar medios, periodistas, profesionales”, detalló.

Señaló que en el pasado la oposición estaba acostumbrada a luchar contra un Partido Colorado que usaba las estructuras del Estado para sostenerse con cargos y prebendas, pero que ahora a esa estructura se le suma la fuerza económica de “un grupo poderosísimo que usa eso para llevar a sus filas a gente que entró por la oposición”.

Desde el inicio del actual periodo parlamentario, varios legisladores que ingresaron al Congreso bajo banderas de partidos o agrupaciones políticas opositoras como el Partido Liberal Radical Auténtico o Cruzada Nacional migraron al oficialismo cartista.

Más allá de la pérdida en números, el senador Nakayama opinó que es “saludable” que se “decante” la oposición lo más rápido posible para saber “quién está de un lado u otro”.