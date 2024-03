Pedido de desafuero para un senador vitalicio: lo que dice el artículo 189 de la Constitución Nacional

Los senadores vitalicios, expresidentes de la República, no integran el quorum, tienen voz pero no voto, recordó Emilio Camacho, abogado constitucionalista y explicó que el pedido de desafuero puede durar meses para que sea rechazado o aprobado. Lo que dice el artículo 189 de la Constitución Nacional te contamos en esta nota.

Artículo 198 de la Constitución Nacional

“Los expresidentes de la República electos democráticamente adquieren la condición de senadores vitalicios, de modo automático, desde el día siguiente a la culminación de sus respectivos mandatos constitucionales. Serán miembros de la Cámara de Senadores en dicho carácter, salvo que manifiesten de manera previa y por escrito voluntad contraria ante el presidente del Congreso. No serán senadores vitalicios los expresidentes de la República que hayan sido hallados culpables en juicio político y separados de sus cargos”.

Un senador vitalicio cuenta con fueros e inmunidad

Explicó que un senador vitalicio puede hacer uso de la palabra, cuenta con fuero e inmunidad.

Dejar sin fuero

“En caso de que se quiera instalar un proceso penal en contra de un expresidente que es senador vitalicio tiene que ser sometido al desafuero, como manifiesta el artículo 191 de la Constitución”, especificó.

¿Se puede archivar un pedido de desafuero?

Indicó que se puede aplicar el reglamento general que está en la Constitución y en el reglamento interno de cada Cámara.

“Si no se cuenta con los números exigidos para el desafuero la persona no podrá ser procesada. Es más, en la Constitución se establece que debe analizarse el mérito del presidente, pero como es algo político, hay legisladores que dicen que votarán siempre que hay desafuero porque no va a permitir que se use como impunidad, pero la Constitución dice que si para un legislador no hay méritos, puede oponerse”, aclaró.

Para que se dé el desafuero se necesita dos tercios de los votos y el caso puede quedar en pausa de manera indefinida, hasta que en algún momento se dé es “escenario político” y se cuente con los votos necesarios.

Recordó que el expresidente Ángel González Macchi estuvo pendiente un año y medio de la votación de la Cámara de Senadores, ya que en Diputados se había contado con los votos necesarios; hasta que un día se completaron los votos para el rechazo.

“Es un típico procedimiento parlamentario. Puede estar meses esperando. Se tratará cuando el Senado decida”, agregó.

Pedido de desafuero para Marito se tratará después de Semana Santa

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pospuso el tratamiento del pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa por supuesta filtración de datos de Horacio Cartes.

Anunciaron que será tratado después de Semana Santa.