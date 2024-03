Saltan evidencias de atropello a Seprelad con apoyo judicial

Un grave atropello a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) quedó en evidencia ayer al ser conocida la resolución judicial N° 31, firmada por la jueza penal de Garantías, Clara Ruiz Díaz. La magistrada había autorizado al fiscal Aldo Cantero la extracción de datos del servidor informático y datos de equipos informáticos de la entidad antilavado.

En la disposición, emitida el 24 de enero de 2024, en plena feria judicial, se establecía específicamente la extracción de correos electrónicos y archivos adjuntos (word, excel, PDF) de los correos de funcionarios (Carlos Adolfo Arregui Romero, Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda, Francisco Pereira Cohene, Daniel Farías Kronawetter, Derlis Ruiz, Christian Villanueva, Rocío Peña e Inés Yambay).

El documento igualmente ordenaba la notificación “al Ministerio Público, al perito designado por el Ministerio Público y a la defensa técnica del imputado, a los efectos mencionados en la presente resolución. Asimismo, intímese al abogado defensor, a que, en el plazo de ley, ofrezca un perito matriculado” (sic).

En el papel no se cita nombre del “imputado” y en ese entonces dichos funcionarios no estaban procesados aún. Además, no hubo intimación al defensor como pedía la resolución y el fiscal Aldo Cantero, con la aparente anuencia de la actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, ingresó el 7 y el 28 de febrero de 2024 e incautó discos duros con datos sensibles sin presencia de ninguno de los ahora imputados y entonces ya investigados.

El tratamiento de la denuncia de Horacio Cartes tuvo una inusual agilidad y tiene fechas claves. Los datos existentes en el cuaderno investigativo revelan, por ejemplo, el cambio de carátula de nominal a innominal y otros puntos llamativos como diligencias que coinciden con instrucciones reveladas en los chats que serían entre el fiscal Cantero y el abogado de Cartes, Pedro Ovelar (ver info).

Otra cuestión bastante sugestiva es que el fiscal Aldo Cantero trabajó hasta en sus vacaciones en la causa. Así lo revela la disposición del fiscal general Emiliano Rolón firmada el 23 de enero de 2024. Al día siguiente, el 24 de enero último, Cantero presentó el pedido ante la Justicia, que ese mismo día le favoreció. La resolución establecía el periodo de diciembre de 2021 a junio de 2022, pero las actas de constitución de las dos fechas (7 y 28 de febrero), que llevan la firma del fiscal Cantero y funcionarios de Seprelad, no especifican eso.

“Aldo canta 50″

El fiscal Aldo Cantero ya estuvo salpicado en el caso “audios filtrados” del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), divulgados por ABC Cardinal a finales del año 2017. Entonces, se escuchaba al abogado Carmelo Caballero conversar con el entonces secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann. En un momento dado uno de ellos dice que “Aldo canta 50″ dando a entender que debe existir algún tipo de retribución para las actuaciones de Cantero.

Alcaraz mintió, confirma exfiscal

Liliana Alcaraz, exfiscala que tenía a su cargo causas vinculadas a Horacio Cartes y que ahora es ministra de la Seprelad, mintió al Ministerio Público en el informe referente a los puntos de contacto en la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG). Así al menos quedó en evidencia a partir de la declaración de la exfiscala Josefina Aghemo.

Aghemo confirmó ayer a través de ABC Cardinal que renunció el 22 septiembre de 2020 al Ministerio Público. Sin embargo, pese a ello Alcaraz, en una nota de Seprelad del 8 de setiembre de 2023, la mencionó como el contacto por la Fiscalía en la RRAG entre junio de 2021 y febrero de 2022, periodo en el cual ocurrieron las “filtraciones” de informes financieros sobre Horacio Cartes.

Lo sugestivo es que en ese lapso la que estaba a cargo del sistema de Gafilat por la Fiscalía era la misma Liliana Alcaraz, según declaró en la misma causa el comisario Luis López.

Al respecto, el abogado Felino Amarilla, en representación del imputado Carlos Arregui, señaló que la actual jefa de Seprelad incurrió en la producción de documento público de contenido falso. “Ella firmó ese documento (...) y la inclusión de la doctora Aghemo es para ocultar su participación en el proceso”, añadió.

Felino: “Pudieron haber borrado datos sensibles”

El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, dijo que existe la posibilidad de que la autorización de extracción de datos del sistema de la Seprelad en el marco de la investigación de una supuesta filtración por la que se imputó a Arregui y al expresidente Mario Abdo Benítez haya servido para eliminar información sensible.

“Acá se pudo acceder por la vía legal para borrar datos. ¿Quién te garantiza que el informático que entró tuvo control?”, indicó. “Acceden al centro neurálgico de la Seprelad, sacan la información que quieren, pueden poner lo que quieran, no hay control cruzado”, detalló.

Opinó que todo el proceso contra el expresidente Abdo, Arregui y los demás imputados constituye un caso de “terrorismo de Estado con participación de un particular”, en referencia al expresidente Cartes. Dijo creer que la autorización para extraer datos de Seprelad tuvo como fin “saber qué informes tiene Seprelad sobre Cartes”.

Fernández: “La negativa fue dolosa y de mala fe”

El custodio de las garantías fue violado con la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) manifestó el exministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción René Fernández, quien también está imputado por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti.

También relató que desde el inicio de la investigación trataron de acceder a la carpeta fiscal, pero siempre se les negó.

“Esa negativa fue de manera dolosa y de mala fe. Una evidencia más de esa actuación irregular, ilícita del Ministerio Público, porque la jueza Clara Ruiz Díaz impone y otorga un plazo para la designación de peritos de la parte. Esa notificación nunca fue practicada, sin embargo, continuaron con las diligencias periciales contradiciendo su propia resolución”, expresó.

Remarcó que las irregularidades son escandalosas y el caso está contaminado.

Giuzzio: “Es espionaje copiado de la dictadura”

El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio asegura que el procedimiento para la extracción de datos de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es el mismo que utilizaron cuando se allanó su domicilio e incautaron 48 dispositivos, entre estos, computadoras y celulares.

También indicó que “es una especie de espionaje copiado de la dictadura, con un ropaje legal. Se hacen investigaciones a espaldas de la defensa que evita la posibilidad del control”.

Agregó que el organismo que tendría que poner límite a aquellos desmanes es el Poder Judicial, pero tal cosa no ocurre. “Permite, facilita y hasta es cómplice de todas estas ilegalidades. En este caso, la juez de Garantías, de la última imputación, tendría que haberse percatado de todas estas irregularidades y tendría que haber devuelto el caso”, alegó. El exministro es uno de los imputados por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti.

Silencio total del fiscal general Emiliano Rolón

El 14 de marzo último el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso iniciar un sumario a través de una Inspectoría General para indagar los aspectos concernientes a las conversaciones vía Whatsapp entre Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, y el fiscal Aldo Cantero. Esta fue la última vez que el máximo representante de la Fiscalía respondió las consultas.

Ayer nuevamente tratamos de hablar con Rolón, pero no tuvimos respuesta.

A su vez, el fiscal anticorrupción Néstor Coronel fue designado para investigar a sus colegas Cantero y Giovanni Grisetti, ante la denuncia planteada por el expresidente Mario Abdo y parte de su gabinete, de supuestos prevaricato y persecución de inocentes, pero Coronel, luego de un operativo con gran despliegue en la Sede 1, de donde no llevó elementos relevantes como celulares ni filmación de circuito cerrado, salió de vacaciones. Natalia Fuster fue designada para relevarlos hasta el lunes, quien adelantó que no prevé acciones sobre este caso.