Virulento debate en Diputados por vacunas anti-covid

El proyectista, médico y diputado, Guillermo Rodríguez (Yo Creo), indicó que no se considera “antivacuna”, ya que sus hijos están vacunados, pero que su crítica es puntual contra las vacunas del covid-19.

“Este proyecto de ley en particular puede dar por cerrado un debate que hoy todavía persiste dentro de la sociedad que habla de la obligatoriedad o no de las llamadas vacunas contra el coronavirus”, dijo.

Referentes del Ministerio de Salud aclararon que actualmente las vacunas contra el covid no son obligatorias y por ende, no se tiene que prohibir algo que no existe. También que están obligados a velar por los que quieren vacunarse.

“Las vacunas covid no forman parte del calendario nacional de vacunación, no son vacunas obligatorias (...) por lo que me sumo al pedido de mandar al archivo, teniendo en cuenta que ya tenemos una Ley Nacional de Vacunas” que regula el tema, afirmó el director del PAI, Luis Cousirat.

El debate se dio en medio de una tensión permanente desde un inicio, sobre todo porque el Dr. Víctor Villa, activista contra la vacunas covid, se extendió de más del tiempo establecido, y utilizó como ejemplo de “víctimas” a varias personas fallecidas sin evidencia científica que certifique que las vacunas fueron culpables.

La Dra. Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, respondió a los ataques en su intervención pidiendo “ver cuáles son las literaturas serias del mundo y no guiarse por los TikTok que actualmente opinan más que los grandes científicos”. Quienes apoyan la ley acusaron a las autoridades sanitarias de estar “vendidas” a intereses extranjeros.

