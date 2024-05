Gobierno indolente respecto a problemas de pasajeros, hace el vacío a propuesta para mejorar transporte público

El anfitrión del encuentro, diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) lamentó el vacío total por parte del Ejecutivo, que no envió absolutamente a nadie en representación, pese a que durante el desarrollo del debate, fue apuntado como principal responsable del lamentable servicio que padecen miles de pasajeros en el área metropolitana de la Capital.

Lea más: Gobernación de Central presenta plan de nuevo sistema de transporte del área metropolitana

El arquitecto Fernando Maidana, encargado técnico de elaborar la propuesta (que luego deberá convertirse en proyecto de ley), citó la serie de problemas que detectaron en el sistema actual, que inicia desde ya con el hecho del caos jurídico y normativo por la superposición, dispersión o falta de leyes sobre el tema.

Lea más: En ocho meses, Santiago Peña cambia a viceministro de Transporte

“Tenemos un marco normativo ineficiente, desde ese momento el transporte público tiene una gobernanza ineficiente, ¿qué es la gobernanza? es quiénes se deben sentar en la mesa a tomar decisiones y ese es un problema ahora”, dijo, mencionando que parte del reclamo es que los usuarios del servicio no están representados en los espacios de toma de decisiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También mencionó que “hay una falta de planificación integral del sistema” que a su vez genera al menos cuatro problemas principales:

La confrontación entre dos sistemas de transporte , el metropolitano que recibe subsidio y abarca varios municipios, y el municipal, también conocido como internos, que no reciben subsidio y por ende no se rigen por las mismas reglas que el resto, generando además “competencia desequilibrada”, que desencadena en el cierre de empresas.

La modalidad del subsidio de transporte por pasajero , que “ incentiva a unas lógicas comerciales que perjudican al usuario ”, ya que hace que los empresarios del transporte público se centren en buscar las calles y avenidas, y los horarios con más pasajeros, e ignorar los que tienen menos, lo cual genera que ciertas zonas y horario (sobre todo el nocturno) no tengan servicio.

Falta de criterio técnico para conceder los itinerarios, ya que según Maidana, “más del 80% de todos los itinerarios se superponen con el de otras empresas” , haciendo que todos se circunscriban a circular por las grandes avenidas.

La falta de criterio para conceder los permisos, generando una “sobrepoblación” de empresas de transporte, ya que “solamente el Viceministerio de Transporte tiene 40 empresas y tenemos más de 50 a 60 itinerarios, generando que en palabras sencillas, que la torta esté partida en demasiados pedazos, haciendo que los márgenes de ganancia sean muy ajustados”, haciendo que mucha quiebren o que los empresarios no inviertan en mejorar el servicio.

Según Maidana, estos cuatros aspectos son los que generan los problemas diarios de miles de usuarios que son “los buses con menos frecuencias cada vez más (reguladas), buses chatarras que siguen operando, zonas del departamento Central que no están cubiertas o que tienen solo dos frecuencias al día (como Nueva Italia, Villeta, Itá o Itauguá)”.

Ante todo esto plantearon una decena de propuestas, entre las que destacan el pago de subsidio por kilometraje y ya no por usuario, a la par de redistribuir los itinerarios para evitar la centralización en unos pocos sitios.

Maidana finalmente comentó que todo esto permitiría tener un ahorro en el subsidio, que alcanzaría para “construir 35 km. de carriles exclusivos (para buses) al año, comprar 5 buses bi-articulados eléctricos, 15 buses convencionales, y asegurar el boleto estudiantil, para adultos mayores y personas con discapacidad”.

Plantean presentar propuesta legislativa antes de fin de año

“Yo creo que no podemos pasar de este año sin entregarle a la ciudadanía una propuesta técnica, económica, que sea viable, efectiva y gobernable, porque tenemos que administrar las injerencias políticas, económicas y los negocios antiguos con los nuevos negocios. Empresarios que están dispuestos a hacer las cosas bien con otros que no lo están, todo eso es parte de una gobernabilidad política que es lógico que exista”, dijo la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasú), que consultó puntualmente si ya existe un borrador de proyecto de ley en base a este plan.

Lea más: Transporte público: “Reguladas son culpa de retraso en pago del subsidio”, insisten empresarios

El diputado Benítez respondió que tiene ya trabajado, pero no quieren presentar sin que haya voluntad política de tratar el tema. “Todavía no presentamos una propuesta de ley porque creemos que primero necesitamos generar esa voluntad necesaria y la conversación con los diferentes sectores” para que no pase como otras propuestas de ley similares, que quedaron “cajoneaditas”, dijo Raúl Benítez.

El diputado Rubén Rubín (Independiente- Ex Hagamos) coincidió en buscar algo concreto antes de fin de año, por lo que sugirió poner un plazo y conformar tal vez una Comisión Bicameral para ir trabajando la propuesta, pero con la condición que todos los sectores participen para que no haya luego problemas de grupos que quieran hacer por su cuenta, como planteó por ejemplo la Municipalidad de Asunción, que quiere impulsar su proyecto y alega autonomía

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) planteó que sea más bien una Comisión Nacional, para abarcar a todas las instituciones y comprometer al Ejecutivo en participar.

El 30% de la flota está en talleres, dice Ucetrama

Los empresarios del transporte ensayaron durante la audiencia una variedad de definiciones sobre “reguladas”, alegando que supuestamente estas nos son provocadas por ellos, sino son forzadas por otras situaciones de las que culpan al gobierno. Ante esto, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) pidió explicaciones más detalladas y la respuesta del representante de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), Andrés Mallada, fue especialmente preocupante.

Este sostuvo que durante la pandemia de covid, los protocolos sanitarios modificaron la operatividad de las empresas y redujo drásticamente la cantidad de pasajeros, lo que llevó a tener problemas financiero y que no pudieran reparar hasta ahora los buses, de los cuales el 30% total de la flota está parada con problemas mecánicos o eléctricos.

“El tema de las reguladas es anterior a la pandemia, no creo que hayan empezado con la pandemia y estamos hablando de un problema sistemático hace mucho tiempo. Acá el tema es el control”, cuestionó Vallejo ante esta respuesta, sosteniendo que no puede ser que las empresas impunemente reduzcan su flota y saquen menos buses.

“El 30% del parque automotor de buses está sobre el tacos prácticamente, y ¿qué pasa así? Yo digo ‘están descompuestos’. ¿No hay sanción y no pasa nada y todos seguimos igual y el único que sufre es el usuario?. ¿Dónde está el control?” , cuestionó.

La legisladora enfatizó en que la falta de castigo no es una cuestión menor, sino que está ligada a que varios políticos deben cumplir favores a expensas de los usuarios que son los que sufren las consecuencias.

“Impresionante es como no quieren controlar, están todas las denuncias, las faltas y no hay sanción y ahí viene la maldita influencia política y lo que menos les importa es el usuario”, sostuvo.

Huérfanos y desnutridos por culpa del gobierno, dicen

El presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, fue uno de los también intentó justificar las reguladas como una “medida administrativa” para poder continuar con el servicio, ante el pago atrasado de subsidio por parte del gobierno.

Sin embargo, Rolando Zuccolillo, titular de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) fue bastante duro en reprochar el nivel extremo de desinterés por parte del gobierno en torno a esta problemática.

“De parte de los empresarios nosotros servimos en un ámbito de política pública, tenemos un patrón que es el Estado y esperamos órdenes. Hasta hoy, desde que ingresé al sistema, desde que se propuso la renovación del parque en 2014 y que se probó implementar el metrobus, desde ese momento no hemos tenido una política de transporte, estamos no solamente huérfanos sino que desalimentados”, cuestionó Zuccolillo.

Comentó que uno de los problemas principales del sector es que la tarifa actual no siquiera contempla un porcentaje para invertir en renovación de la flota y que para algunos es frustrante no tener solución a los problemas, y que hace finalmente que el usuario tenga que buscar otras opciones para movilizarse en área metropolitana.

“El único interés válido dentro de este sector es el del pasajero. Si no estamos cumpliendo con el pasajero, no hacen falta empresarios pero entiendan que tampoco hacen falta políticos. El pasajero hoy está divorciado del transporte público”, dijo y mencionó que culpa de las falta de políticas efectivas, del 65% de la gente que años atrás usaban buses para movilizarse en área metropolitana ahora lo hace solo el 20%.

Finalmente alertó que esta falta de gestión motiva el enfrentamiento evidente entre pasajeros y empresarios y si no se soluciona, “va a llevar a un colapso del sistema”. Ante todo esto, consideró interesantes algunos de los planteamientos del programa y dijo estar dispuesto a colaborar en lo que se pueda.