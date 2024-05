Video: “¿Qué problema psicológico tenés?”; así reaccionó Yolanda ante interrupción de Yami Nal

“¿Qué problema psicológico tenés?”, preguntó ofuscada la senadora Yolanda Paredes a Norma Aquino (más conocida como Yami Nal), en reacción a las constantes interrupciones y griterío de la legisladora devenida a oficialista colorada.

“¿La senadora Yami Nal se puede callar?, todo el tiempo está hablando, presidente. No me deja concentrar. Está todo el tiempo, si no tiene que retirarse del recinto”, reclamó Yolanda Paredes al presidente de la mesa directiva, Silvio “Beto” Ovelar, quien también solicitó respeto en la reunión y afirmó “damos un pésimo espectáculo a la visita”.

Lea más: El hijo de la senadora Yami Nal se atornilla en el INE

La senadora Paredes estaba explicando el porqué era importante la reunión en la que estaban preguntando sobre el nuevo precio de la tarifa de Itaipú establecido tras la última reunión entre las altas partes y sobre cómo realmente eso beneficiaría al país, ya que existen muchos cuestionamientos ante el “logro histórico” del que se jacta el Gobierno de Santiago Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“¿Qué problema psicológico tenés?”

En una segunda interrupción realizada por Yami Nal a las preguntas realizadas por la senadora Yolanda Paredes, la legisladora del Partido Cruzada Nacional increpó a la colorada “¿Qué problema psicológico tenés?”, dijo.

Paredes estaba cuestionando principalmente la forma en la que se hizo la nueva negociación, el anuncio de parte del Gobierno de Santiago Peña de los beneficios e incluso tildó de “poco patriotas” a los representantes del Poder Ejecutivo.