Hijo de Santi integra comitiva porque “es invitado y es familia presidencial”

Gonzalo Peña Ocampos, hijo del presidente de la República, Santiago Peña, figura como parte de la comitiva oficial que viajará hoy para misiones, primero, del 14 al 18 de mayo, en las ciudades de Washington DC y San Francisco, Estados Unidos de América; y luego, del 19 al 22 de mayo, en la ciudad de Taipéi, República de China (Taiwán), para participar de la “Transmisión de Mando Presidencial del Dr. Lai Ching-te, Presidente Electo de la República de China (Taiwán)”. Esa gira, al menos, es la que se cumplirá según la nota recepcionada por el presidente del Senado y Congreso Nacional, Silvio “Beto” Ovelar.

Una documentación a la que accedió ABC muestra que el primogénito del mandatario, además de integrar la comitiva oficial, aparece en un aparente contrato de la Embajada Paraguaya en Estados Unidos con el hotel Ritz Carlton para la reserva de habitaciones. El acuerdo con fecha 3 de mayo de 2024 y que habría sido recepcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores detalla un listado en el cual Gonzalo Peña está junto con los demás integrantes de la delegación oficial.

Lea más: COP28: delegación paraguaya en Dubái incluye al hijo de Peña, un piloto y otros llamativos nombres

El documento igualmente hace mención a los precios de las habitaciones a ser utilizadas entre el 14 y el 17 de mayo. Para el presidente Peña supuestamente fue reservada One Bedroom Suite (suite con cama única), cuyo precio diario es de US$ 1.391,40 (G. 10 millones).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para los demás miembros, entre ellos Gonzalo Peña Ocampos, figura la reserva de Deluxe Room (individuales), cuyo precio es de US$ 694,54, unos G. 5 millones diarios. En total, el alojamiento durante la visita alcanza US$ 25.010,40 (G. 183 millones) más 10% US$ 2.501.04 (G. 18 millones), totalizando US$ 27.511,44, más de G. 201 millones.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano –que igualmente integra la delegación oficial– señaló que los gastos correspondientes a Gonzalo Peña son solventados por el mandatario. “Él (Santiago Peña) paga directamente”, aseguró.

Al consultársele al canciller por qué entonces el hijo de Peña figura dentro del contrato firmado por la Embajada con el hotel, dijo que “es invitado y forma parte de la comitiva, entonces forma parte siendo familia presidencial” (sic).

Ramírez Lezcano asimismo aseguró que los gastos de Camila Giménez, hija del ministro de Industria y Comercio, Francisco Giménez, que figuraba en el listado de la comitiva oficial, iban a ser absorbidos por su padre. No obstante, nuestras fuentes afirmaron que el viaje de ella habría sido cancelado.

“Esos sos gastos inherentes a las familias, que están respondiendo cada una”, afirmó el canciller paraguayo.

Lo que decía la nota de la Embajada en EE.UU.

Un documento interno recepcionado el 1 de mayo de 2024 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de parte de la Embajada Paraguaya en Estados Unidos adjuntaba un borrador del contrato con fecha 1 de mayo de 2024 para el alojamiento de la comitiva oficial. “Se cumple en remitir borrador de Contrato de reserva de habitaciones en el Hotel Ritz Carlton, el que salvo instrucción en contrario, será suscripto por esta embajada el día de hoy, atendiendo a los requerimientos para garantizar su disponibilidad y congelar el precio de las mismas” (sic).

En ese documento se hacían dos preguntas y dos puntualizaciones con relación a la reserva.

Con respecto a las consultas estaban: ¿Cuál es la habitación elegida para el Excelentísimo señor Presidente de la República, la Suite Presidencial o la One Bedroom Suite?, señalándose que la primera fue utilizada en la visita oficial anterior y ¿Por quiénes pagaría la Presidencia de la República? Esta consulta se realiza en atención de que para los no cubiertos, estos deben completar un formulario con sus datos personales y los de la tarjeta de crédito que garantice el pago.

Lea más: Hijo de Santi integra comitiva oficial con rumbo a Estados Unidos y Taiwán

En la misma nota recepcionada se menciona que se remitía adjunta una planilla elaborada respecto al costo del alojamiento, que necesariamente debía corregirse una vez que se determinase por quiénes la Presidencia de la República será responsable del pago.

Gonzalo Peña Ocampos, hijo del presidente Santiago Peña, ya había integrado otra delegación oficial que visitó el año pasado Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático, más conocida como COP28.

En aquella ocasión, se dijo que Gonzalo Peña solventó sus gastos y no utilizó recursos del Estado. El hijo del mandatario junto a su esposa Serenella Argaña figuran como dueños de una tienda de ropas.

Comitiva oficial, según decretos

Ayer, en horas de la tarde, la Presidencia dio a conocer los decretos N° 1686 y 1687 por los cuales se integran las comitivas oficiales. Aparecen Santiago Peña, los ministros Rubén Ramírez Lezcano, Francisco Javier Giménez y Gustavo Villate, de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio y Tecnología de la Información y Comunicación, respectivamente. También figuran Lea Giménez, jefa del Gabinete Civil de la Presidencia de la República; José María González, ministro director general de Ceremonial del Estado; y Óscar Sostoa, jefe de seguridad del Presidente.

Varios nombres que aparecían en los documentos internos del MRE no figuran en los decretos publicados.