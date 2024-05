Itaipú: diputados aún no reciben documentos oficiales sobre acuerdo con Brasil

El liberal Arnaldo Valdez señaló que hasta el momento en la Cámara de Diputados no se tiene ningún tipo de informe con relación a la nueva tarifa de Itaipú. Sostuvo que la información que se conoce es lo que se publicó a través de la prensa y no se cuenta con datos o documentos del Gobierno nacional que respalden el acuerdo al que llegaron Paraguay y Brasil sobre la tarifa, US$ 19,28 por kW/mes, por la energía producida en la hidroeléctrica.

“Por medio de los líderes de bancada se está solicitando la presencia de los representantes del Gobierno nacional para que informen a la Cámara de Diputados el alcance del acuerdo sobre la energía de Itaipú. Viendo desde afuera con las repercusiones que se tienen, se habla de un monto que se va a pagar por la energía al Paraguay, pero eso tendría que ser analizado detalladamente, teniendo en cuenta que después de 50 años nuestro país ya pagó toda la deuda que tenía por la construcción. Esto tendría que repercutir favorablemente para los usuarios de nuestro país, pero eso no ocurre”, agregó.

Agregó que lo ideal es que, dentro de las negociaciones que pueda realizar el Paraguay, independientemente del “logro” obtenido, también se tomen decisiones políticas que guarden relación con la situación que vive el país y con la realidad actual del costo que tiene Itaipú en producir energía eléctrica.

“Al pagarse toda la deuda, el precio de producción se reduce en un 60%, pero finalmente en nuestro territorio nacional, la tendencia es que el consumidor final pague caro e incluso puede ir en aumento, para mí eso es negativo”, explicó.

“Acá se habla que el incremento del costo de la energía permitirá destinar más millones de dólares para gastos sociales, pero finalmente vamos a ver si con la administración de esos recursos llega a la ciudadanía”, concluyó.