Muerte de “Lalo” Gomes: gobernador niega respaldo a Santi Peña

En un acto realizado ayer en el Palacio de López, los 17 gobernadores se reunieron con el presidente Santiago Peña, días después de la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes en un operativo fiscal-policial.

El gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), aclaró que acudieron al local del Gobierno para presentar la nueva mesa directiva del Consejo de Gobernadores al mandatario. Negó que la ocasión fuera utilizada para brindar su respaldo al Gobierno tras la muerte del diputado.

“No, negativo (respaldo). Nosotros tuvimos una reunión del Consejo de Gobernadores donde se renovaron las mesas directivas y va a presentarse al presidente de la República porque es el encargado de todos los gobernadores. Solamente para eso nos fuimos, no nos fuimos a respaldar ni nada”, expresó.

Encuentro coincidió con muerte de “Lalo” Gomes

Estigarribia señaló que la elección de las nuevas autoridades del Consejo de Gobernadores solamente coincidió con la muerte del diputado cartista, por lo que la presentación de la mesa directiva de dicho órgano colegiado se realizó ayer.

No obstante, señaló que “se hablaron de diversos temas y uno que el Presidente tocó fue lo que ocurrió, pero fue así breve. Nos dijo que estaba detrás de eso, que justamente la Cámara de Senadores estaba sesionando (de modo reservado) en ese momento y lo que ocurrió en Diputados; en grandes rasgos no entramos”.

Hambre Cero es “capítulo cerrado”

Por otra parte, el gobernador señaló que es “capítulo cerrado” la exclusión de Central en la administración del almuerzo escolar, en el marco del programa “Hambre cero en las escuelas”.

“Nosotros estamos trabajando con lo que tenemos y vamos a tener, ya no me preocupo. Le di totalmente mi respaldo a la nueva mesa directiva porque participé luego de cinco meses en el Consejo de Gobernadores porque tampoco puedo ausentarme por estar excluido. Me fui y le di respaldo a los gobernadores para que hagan un buen trabajo sobre el tema Hambre Cero; ya es capítulo cerrado eso”, sostuvo.

Nueva mesa directiva del Consejo de Gobernadores

El actual gobernador del departamento de Guairá, César Sosa (ANR-HC), fue presentado oficialmente como el nuevo presidente del Consejo de Gobernadores.

“Cesarito” Sosa asume en reemplazo de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate, y presidirá el mencionado órgano durante el periodo 2024-2025.

El acto de presentación se realizó en el salón Independencia del Palacio de Gobierno y tuvo la participación del presidente Peña, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y los 17 gobernadores.