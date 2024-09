Peña sobre incendios: “No necesitamos de una ley para disponibilizar recursos”

Ante el rechazo de declaración de emergencia por los incendios forestales en el Congreso, Santiago Peña aseguró que por el momento no es necesario llegar a ello. “No estamos necesitando de una ley para disponibilizar recursos”, señaló pero después confirmó que no se pueden comprar aviones pues no se tienen los fondos suficientes, por lo cual se está conversando con países vecinos.