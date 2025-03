Helicóptero de la Fuerza Aérea, con 37 viajes a la mansión de verano de Santiago Peña en San Ber

Un total de 37 viajes -de ida y vuelta- realizó el helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) a la ostentosa mansión de verano que el Presidente de la República construyó en la zona de Ciervo Cua, San Bernardino. Así lo evidencia el registro, entre octubre, noviembre de 2024 y enero de este año, de la página web Flightradar24.

Este portal oficial de rastreo de aeronaves muestra cómo los vuelos del helicóptero del Estado paraguayo, con el identificativo FAP0402, se realizaron en su mayoría en horas de la mañana y la tarde-noche.

Lea más: Mansión de verano de Santi Peña no es área restringida para drones, aclara Dinac

Los datos evidencian que el mandatario prácticamente se mudó a su lujosa residencia, ubicada en una de las colinas más altas de la Cordillera de los Altos. Esta casa, erigida en un supuesto barrio cerrado denominado Jerusalem San Ber, tendría dos niveles, en el primero estaría el área social con una piscina de borde infinito, quincho y el dormitorio principal, mientras que en la planta baja habría más habitaciones y otras áreas, como una expansión con fogonera de aproximadamente 48 metros cuadrados y una capacidad de 20 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trayecto en 7 minutos

El registro muestra que el sábado 5 de octubre de 2024 a las 10:11, la aeronave despegó de Mburuvicha Róga con destino a la mansión de Peña. A las 10:19, es decir, en nueve minutos completó el viaje a Ciervo Cua, San Bernardino.

A las 10:23 de ese mismo día, el helicóptero retomó vuelo con rumbo al Grupo Aéreo de la FAP. A este sitio llegó a las 10:30, de acuerdo a los datos.

El lunes 7 de octubre de 2024, la aeronave regresó a la mansión de Santiago Peña. Salió de la base de la FAP a las 7:44 y llegó a San Bernardino a las 7:56.

N° Fecha Hora salida Hora aterrizaje en Mansión Hora despegue en Mansión Hora último destino Origen Destino Tiempo de vuelo 1 27/01/2025 08:33 08:41 08:45 08:58 Mansión de Santiago Peña Aeropuerto Silvio Petirossi 0:25:00 2 25/01/2025 12:10 12:17 12:20 12:28 Aeropuerto Silvio Petirossi Mansión de Santiago Peña 0:19:00 3 25/01/2025 06:53 07:01 07:48 07:55 Mansión de Santiago Peña Universidad Nacional de Asunción 1:02:00 4 24/01/2025 19:02 - 19:02 19:10 Mansión de Santiago Peña Grupo Aereo de Helicópteros - FAP 0:08:00 5 24/01/2025 15:52 15:59 15:59 Piribebuy Mansión de Santiago Peña 0:07:00 6 24/01/2025 08:12 08:20 08:25 08:25 Mansión de Santiago Peña Tobati y otras localidades 0:13:00 7 23/01/2025 19:40 19:50 19:53 19:59 Mansión de Santiago Peña Mburuvicha Roga 0:19:00 8 23/01/2025 07:09 07:17 08:11 08:19 Mansión de Santiago Peña Mburuvicha Roga 1:10:00 9 22/01/2025 15:26 15:33 15:36 15:43 Aeropuerto Silvio Petirossi Mansión de Santiago Peña 0:17:00 10 15/01/2025 07:26 07:33 08:16 08:25 Mansión de Santiago Peña Palacio de López 0:59:00 11 14/01/2025 18:09 18:19 18:21 18:28 Mansión de Santiago Peña Mburuvicha Roga 0:19:00 12 14/01/2025 08:22 08:30 09:24 09:33 Mansión de Santiago Peña Mburuvicha Roga 1:11:00 13 13/01/2025 15:23 15:30 15:32 15:39 Aeropuerto Silvio Petirossi Mansión de Santiago Peña 0:16:00 14 12/01/2025 17:28 17:36 17:36 Grupo Helicópteros - FAP Mansión de Santiago Peña 0:08:00 15 12/01/2025 18:29 - 18:29 18:40 Mansión de Santiago Peña Piribebuy 0:11:00 16 30/11/2024 19:33 19:43 20:08 20:17 Mansión de Santiago Peña Palacio de López 00:43:00 17 29/11/2024 14:48 15:26 15:28 15:25 Caaguazú Centro Mansión de Santiago Peña 0:37:00 18 29/11/2024 09:15 09:33 09:37 10:14 Mansión de Santiago Peña Caaguazú Centro 0:49:00 19 28/11/2024 19:22 19:31 19:33 19:39 Mburuvicha Roga Mansión de Santiago Peña 0:19:00 20 25/11/2024 09:40 09:49 10:47 10:54 Mansión de Santiago Peña Mburuvicha Roga 1:14:00 21 23/11/2024 19:09 19:19 19:21 19:28 La Nueva Olla Mansión de Santiago Peña 0:19:00 22 23/11/2024 15:56 16:02 16:06 16:22 Mansión de Santiago Peña La Nueva Olla 0:27:00 23 22/11/2024 17:31 17:40 17:42 17:50 Mansión de Santiago Peña Mburuvicha Roga 0:19:00 24 22/11/2024 10:25 10:34 10:36 10:44 Aeropuerto Silvio Petirossi Mansión de Santiago Peña 0:18:00 25 19/11/2024 11:43 14:50 15:15 12:22 Mansión de Santiago Peña Iglesia La Piedad 0:39:00 26 17/11/2024 13:24 13:32 15:17 15:22 Mansión de Santiago Peña Aeropuerto Silvio Petirossi 1:58:00 27 16/11/2024 08:31 08:40 08:44 08:51 Mburuvicha Roga Mansión de Santiago Peña 0:21:00 28 10/11/2024 05:39 05:47 05:57 06:05 Mansión de Santiago Peña Cancha de Tenis, Costanera de Asunción 0:26:00 29 9/11/2024 19:11 19:21 19:24 19:31 Curupayty, Paraguarí Mansión de Santiago Peña 0:20:00 30 9/11/2024 16:48 16:55 17:05 17:19 Mansión de Santiago Peña Curupayty, Paraguarí 0:31:00 31 9/11/2024 10:06 10:16 10:19 10:26 Mburuvicha Roga Mansión de Santiago Peña 0:21:00 32 28/10/2024 06:44 06:56 08:15 08:26 Mansión de Santiago Peña Mburuvicha Roga 1:38:00 33 25/10/2024 17:17 17:23 17:26 17:33 Aeropuerto Silvio Petirossi Mansión de Santiago Peña 0:17:00 34 14/10/2024 06:48 10:04 11:31 11:41 Mansión de Santiago Peña Mburuvicha Roga 1:45:00 35 12/10/2024 16:59 17:09 17:13 17:19 Mburuvicha Roga Mansión de Santiago Peña 0:21:00 36 7/10/2024 07:44 07:56 08:56 09:03 Mansión de Santiago Peña Mburuvicha Roga 1:17:00 37 5/10/2024 10:11 10:19 10:23 10:30 Mburuvicha Roga Mansión de Santiago Peña 0:20:00

Una hora después del arribo, a las 8:56, el helicóptero parte de nuevo con rumbo a Mburuvicha Róga. Para las 9:03 está en ese destino, en otras palabras, el trayecto de casi 50 kilómetros entre San Bernardino y Asunción le llevó apenas 7 minutos.

El sábado 12 de octubre de 2024, la aeronave aparece con un viaje de Mburuvicha Róga hasta la residencia de Peña, en Ciervo Cua. Salió a las 16:59 y llegó a destino a las 17:09.

Ese día el helicóptero partió de vuelta a Asunción a las 17:13 y llegó al Grupo Aéreo de la FAP, a las 17:19.

El lunes 14 de octubre de 2024, la aeronave FAP 0402 partió rumbo a la mansión de Santiago Peña a las 06:48. A las 7:04 se registra su llegada a destino.

Casi una hora y media después, a las 8:31, el helicóptero retoma vuelo con rumbo a Mburuvicha Róga. A este sitio llega a las 08:41, diez minutos de viaje.

Los registros muestran que el viernes 25 de octubre de 2024, el helicóptero tuvo otro vuelo rumbo a la lujosa residencia del mandatario. Partió a las 17:17 del aeropuerto Silvio Pettirossi y llegó a destino a las 17:23.

Tres minutos después, la aeronave sale de nuevo rumbo a la base de la Fuerza Aérea Paraguaya. Llegó a las 17:33 a ese lugar, de acuerdo a los registros.

Ese 25 de octubre, según la agenda oficial de la Presidencia, el mandatario cumplió su jornada de Gobierno, entre las 10:30 y 12:00, en el distrito de Curuguaty, Canindeyú.

Lea más: Yolanda Paredes se pronuncia sobre la mansión de Peña y pide investigación

El lunes 28 de octubre de 2024, el helicóptero emprende a las 6:44 rumbo a la mansión de Santiago Peña desde la base de la FAP. A San Bernardino llegó a las 6:56.

A las 8:15, más de una hora después, la aeronave parte de la residencia de verano. Su destino y llegada a Mburuvicha Róga ese día fue a las 8:26.

Vuelos más frecuentes

En noviembre del año pasado, los viajes del helicóptero a San Bernardino fueron más frecuentes. Se hicieron 16 vuelos ida y vuelta, de acuerdo a los registros.

El sábado 9 de noviembre de 2024, por ejemplo, figuran tres vuelos a la mansión.

El primero se hizo a la 10:06, desde Mburuvicha Róga hasta la residencia de Peña, en San Ber. El helicóptero llegó a las 10:16.

A las 10:19 sale de la mansión de Santiago Peña y llega a las 10:26 a la base de la Fuerza Aérea.

El segundo viaje de ese día se registra a las 16:48 cuando la aeronave parte de nuevo de la sede de la FAP con destino a la lujosa casa del mandatario en San Bernardino. A este sitio, el helicóptero llegó a las 16:55.

A las 17:05 de ese lugar la aeronave del Estado Paraguayo parte con destino a la zona de Curupayty, Paraguarí. A ese lugar llega a las 17:19.

De esa zona, el helicóptero parte con su tercer viaje a San Bernardino, a las 19:11 y llega de vuelta a la mansión de Peña a las 19:21.

La aeronave parte rumbo a Asunción a 19:24, terminando su recorrido a las 19:31 en la base de la FAP.

A una cancha de tenis

El domingo 10 de noviembre de 2024 se registra un llamativo vuelo con el helicóptero de la Fuerza Aérea. A las 5:39 sale de la base de la FAP y llega a las 5:47 a la mansión de Santiago Peña en San Bernardino.

A las 5:57 parte de nuevo rumbo a Asunción y aterriza a las 6:05, al lado de una cancha de tenis, detrás de un hospital privado, situado sobre la Avenida José Gervasio Artigas.

Ese día no se registra un vuelo de regreso por parte del helicóptero FAP 0402 a la residencia de San Bernardino.

A la Copa Sudamericana, en helicóptero

Otro vuelo llamativo del helicóptero FAP 0402 se registró el sábado 23 de noviembre de 2024. A las 16:02 partió de la mansión de Peña en San Ber, con destino al estadio de La Nueva Olla, en Asunción.

Ese día se jugó la final de la Copa Sudamericana. A las 19:09, la aeronave partió rumbo a la mansión en San Ber.

Exjefe de Quiebras es dueño de todo el predio

Walter Raúl Ruiz Maciel (47 años), exdirector jurídico de la Sindicatura General de Quiebras, junto con su esposa, Teresa Quevedo, aparecen como dueños de la propiedad de 14 hectáreas donde el presidente Santiago Peña Palacios construyó su lujosa mansión de verano.

Según el principio de publicidad registral, el “negocio” de compra del inmueble identificado como Finca Nº 12.598, con Cta. Cte. Catastral 19-1862-2, se concretó el 12 de octubre de 2022.

Fue, casualmente, cuando el ahora mandatario estaba en plena campaña presidencial para las elecciones internas del 18 de diciembre de ese mismo año.

Los datos revelan que Ruiz Maciel compró las 14 hectáreas por G. 500 millones, es decir, G. 35 millones la hectárea.

Poco tiempo después de esa adquisición por parte de Ruiz Maciel aparece como supuesto “comprador” de media hectárea de ese inmueble el presidente Santiago Peña (ANR-HC), según su declaración jurada de bienes presentada el 31 de agosto de 2023.

Lea más: “Negocio” sobre inmueble, en plena campaña de Santiago Peña

Peña hizo constar en la documentación presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) que por esa ínfima fracción pagó G. 1.450 millones. El pago –sin especificar una fecha y solo mencionar el año 2023– se hizo con cheque por la venta de otra propiedad, agrega.

Ruiz Maciel estuvo en la Sindicatura de Quiebras entre 2017 y 2022.

Un viaje cada dos días

El promedio de los 37 vuelos del helicóptero de la Fuerza Aérea en el periodo de tres meses arroja como resultado un viaje cada dos días. Los registros igualmente revelan que las horas de vuelo de la aeronave del Estado Paraguayo superó 22 horas.

De acuerdo a los datos, el consumo de combustible del helicóptero de la FAP rondaría 30 galones por hora de funcionamiento, lo que equivale a 114 litros por hora.

Coincidentemente, para este año, la Primera Brigada Aérea del Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), que tiene a su cargo el helicóptero FAP 0402, logró un aumento de G. 2.100 millones en su presupuesto para el rubro de combustibles. De G. 7.364 millones, en 2024, trepó a G. 9.464 millones para este año.

Por otro lado, el improvisado helipuerto en el inmueble donde está la mansión de Santiago Peña no está habilitado para aeronaves civiles, confirmó José Luis Chávez, director de Aeronáutica de la Dinac. No obstante, aclaró que el aterrizaje de una aeronave de la Fuerza Aérea es responsabilidad de esa institución y no necesita habilitación.

Para compartir otras historias de autoridades o funcionarios públicos que ya están mejor, escribinos al e-mail: investigaciones@abc.com.py