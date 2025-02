Fiscalía recurrirá a la Corte para acceder a celular de “Lalo” Gomes, anuncian

En el marco de #LaMafiaManda se publicaron chats filtrados del celular peritado del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC) que evidencian una aparente manipulación de la Justicia a favor de intereses personales. Están involucrados, principalmente, el legislador renunciante Orlando Arévalo (ANR-HC), los agentes fiscales Katia Uemura, Stella Mary Cano y Lorenzo Lezcano, así como también las juezas Ana Aguirre, Sadi López y Carmen Silva.

El Ministerio Público (MP) había recibido una comunicación de presuntos hechos punibles relacionados con el peritaje del celular por parte del juez penal de Garantías Osmar Legal, cuyo Juzgado está a cargo de la custodia del aparato y que prometió la entrega del mismo a las partes involucradas.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló esta mañana sobre la apertura de una investigación en el Ministerio Público con relación a lo informado por el juez. Insistió en su postura de que hubo una irregularidad procesal en torno a la filtración de la información del peritaje.

“A mí me preocupa bastante el nivel del manejo de esta información. No quisiera hablar todavía atribuyendo responsabilidades, pero, evidentemente, se trata de una alteración del régimen de las pruebas que son elementales para el momento de juzgamiento”, declaró.

Fiscalía sin acceso a celular

Así también, insistió en que el juez Legal “se apropió” de una parte de la evidencia, con relación al celular peritado, a la cual —reveló— la Fiscalía hasta la fecha no tiene acceso.

“Sin justificarse lo perecedero ni lo reproducible, el juez ordena un anticipo y se apropia de parte de la evidencia que, hasta ahora, no disponemos. Lo que sabemos lo sabemos por la publicación y eso no nos lleva a buen puerto”, expresó.

Explicó que la falta de acceso a los datos filtrados a través del celular representa un obstáculo en la investigación para el MP.

“Al popularizar la información, convertimos esto en una cuestión absolutamente manejada por gente que, a lo mejor, no conoce el sistema. Las garantías hoy de la Constitución Nacional no es un aditamento que el juez o el fiscal la debe observar, es el límite al poder de persecución penal que tiene el Estado y del poder sancionador. Tamaña dimensión no existió jamás en todo lo que es derecho de la autoridad que nos rigió por 20 siglos, estamos despegando y precisamos que la comunidad entienda que es en pro de esa garantía, de ese respeto básico a las líneas de investigación”, mencionó.

Recurrirá a la Corte

Rolón mencionó que el teléfono principal, aparentemente, sigue bajo custodia del Poder Judicial, por lo que anunció que, para acceder al mismo, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Considerando sus cuestionamientos hacia el juez y la filtración de datos, fue consultado si se investigará al magistrado a cuyo cargo quedó la custodia del celular peritado. Sin afirmar que será puesto bajo pesquisa ni descartarlo, la respuesta del fiscal general fue insistir en que aún no accedieron al celular en cuestión.

“Nosotros establecemos una línea, un marco, con base en la Constitución y la ley. Esas líneas nos dicen que para el proceder más allá del testimonio, inclusive del propio imputado, precisamos de evidencias materiales y, en lo posible, científicas. El punto de partida todavía no lo tenemos. Esta mañana intentaré hablar con el presidente de la Corte (César Diesel). Haré extensivo mi reclamo al respecto y, si hace falta, nos reuniremos con la plenaria”, dijo.

“Acá hay un gran choque ideológico entre lo que quiere la autoridad y lo que quiere la Constitución y las leyes. Evidencias en la realización de hechos y en la participación criminal, por lo menos, en la etapa inicial, aunque sea como elementos de sospecha. No tenemos todavía el punto de partida, así que ese es el dilema en que nos encontramos”, prosiguió.

¿Le preocupa más la filtración o los presuntos indicios?

Posteriormente, se le consultó si le preocupaba más la filtración de la información o el contenido de la misma y respondió: “A mí me preocupa que la realidad se descubra. Soy republicano y soy un ciudadano común que pretende también que en esto haya claridad. La información es a veces una fuente muy importante, es importante precautelarla, pero también muy necesario para la salud del proceso que venga en la forma en la que las leyes lo describe”, declaró.

Asimismo, precisó que el equipo conformado para investigar a los involucrados en los chats filtrados aún se encuentra en una etapa preliminar, pues volvió a insistir en que se requiere del celular para avanzar en lo sustancial de los presuntos hechos punibles.

“La coordinación está a cargo de Matilde Moreno. El equipo de trabajo trabaja en forma conjunta. Me están diciendo que lo que se capta ahora son los informes accesorios todavía, pero lo principal nos falta: el elemento que obra en el teléfono celular cuyo contenido es lo que se publica”, expresó.

Rolón había resaltado ayer que la Fiscalía es la única institución que actuó de forma inmediata ante la filtración de los chats, con la remisión de antecedentes, la apertura de una causa y el traslado de agentes vinculados.

Una respuesta genérica

En otro momento, el titular del Ministerio Público aclaró que ayer dio una respuesta genérica al decir que nadie está exento de ser investigado cuando fue consultado si introduciría como parte de la pesquisa a los medios de prensa que vienen publicando los chats filtrados.