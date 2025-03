Pedirá interpelar a la ministra de Salud y acusan a gobernador de montar inauguración de UTI

“Es hora de que la Fiscalía y la Contraloría tomen intervención para investigar este caso y evitar que se repita”, señaló. Fue al abordar la muerte de un niño al ser trasladado cuando se descubrió que la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) inaugurada semanas atrás por el Gobierno en Villarrica no estaba operativa.

Sostuvo que el Poder Ejecutivo ya expuso a la ciudadanía a varias medidas que muestran la falta de compromiso con la gente; anunció un proyecto de interpelación a la ministra de Salud María Teresa Barán y dijo que según rumores, el gobernador de Guairá, César Sosa (ANR, HC) aceleró el montaje e inauguración de la UTI en Villarrica, porque quiere ser candidato a vicepresidente de la República por el cartismo y buscaba rédito político.

Espínola también repudió que el oficialismo minimice esta tragedia con porcentajes. “Vemos a muchos referentes del oficialismo, especialmente en redes sociales, hablar del porcentaje de hechos similares, pero en realidad una vida es una vida y no se puede minimizar”, dijo.

UTI falsa, Policías sin armas y kuré caldo

“Es muy claro en este caso que la habilitación de los hospitales que no están en condiciones, el caso de la entrega de la comida que no está en condiciones para alumnos de escuelas estatales. Otro ejemplo es la designación de policías que no están en condiciones. Son algunos ejemplos de la falta de compromiso con la ciudadanía”, aseveró.

Respecto a las pocas movidas en el Ministerio de Salud, dijo que la destitución del funcionario puede ser un castigo, pero no necesariamente garantiza que se hayan abordado las causas del problema.