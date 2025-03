Bachi culpa a otros y pretende lavarse las manos sobre “aumentazos” a sus nuevos leales

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), autoproclamado “Senador mbareté” salió hoy a responder a las publicaciones sobre los aumentazos salariales otorgados a funcionarios del Senado que ocupan altos cargos y que gozan de la confianza del titular de turno.

Bachi convocó esta mañana a los periodistas acreditados al Senado para un desayuno de trabajo y aprovechó para, según él, comunicar “la verdad” sobre el aumentazo que recibieron funcionarios.

Negó que las funcionarias Anhalía Brítez, directora general administrativa y financiera y Norma Cardozo, directora general de Talento Humano del Senado sean sus leales. En el caso de Brítez dijo que tiene 21 años de antigüedad y que fue administradora desde hace mucho tiempo antes. Cardozo dijo que entró por concurso en el 2013 para ocupar la jefatura de RR.HH. y que fue nombrada por el exsenador Fernando Lugo y añadió que ambas son liberales.

“Leales a mí no, leales a la institución sí. Entonces es importante esta reunión para decir verdades a la ciudadanía. Están comunicando mal algunos sectores mediáticos, entiendo también que de alguna forma hay que atacar al presidente del Congreso, que preside un poder del Estado, para crear una narrativa”, dijo el senador pretendiendo obviar que él mismo ratificó en el cargo a las funcionarias apenas asumió la presidencia y es el ordenador de gastos.

Analia pasó de percibir mensualmente G. 33.712.000 a G. 37.672.320, lo que representa un incremento de G. 3.960.320. Mientras que Norma pasó de cobrar al mes G. 31.304.000 a G. 34.294.000, lo que de vuelta representa una diferencia de G. 2.990.000 más al mes.

Defendió a los bachilleres

“No tengo nada en contra de los bachilleres. Es más, destaco el trabajo que realizan muchos funcionarios que tienen un conocimiento empírico acá, en el Senado, y que son bachilleres. Así como muchos periodistas, un ejemplo, Luis Bareiro, que es bachiller y es muy bueno, pero es bachiller y no tuvo seguramente la oportunidad de terminar sus estudios universitarios”, añadió al defender a los empíricos.

El senador Núñez culpó a otros: “Todos estos aumentos, en algunos casos, fueron aprobados en la comisión de Hacienda, en la cual yo no soy parte y está en el Presupuesto de la Nación. Fue aprobado en la plenaria por 45 senadores. No es un aumento que impone Bachi Núñez, fue aprobado por senadores de todas las bancadas”, dijo. No aclaró que el cartismo, al cual él pertenece, junto con sus aliados tienen amplia mayoría para imponer su criterio en las votaciones.

Reconoció que en el caso de Anselmo Duarte, director general de Asesoría Jurídica, sí es de su equipo político y apuntó que tenía “la prerrogativa como presidente de ponerle como director jurídico o cualquier director y conste que no cambié el 90% de los directores porque me corresponde como presidente”. Duarte tuvo un aumento de ingreso con relación al año pasado fue de G. 7.800.000, pasando a cobrar más de G. 31 millones al mes.

Bachi también informó a la mesa directiva del Senado que van a tener tres gerencias conformadas por el secretario general, la gerencia de Talento Humano y la de Administración Financiera. “No podíamos nosotros bajarle hacia abajo y teníamos que aumentarle dos o tres millones”, dijo en el marco de una supuesta matriz salarial.

Añadió que ahora tendrán 30 direcciones generales y de las más de 250 direcciones bajaron a 120 o 117, según él.