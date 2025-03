Bancada abdista en Diputados llama a Fiscalía a no ser “herramienta de coacción política”

La bancada de Fuerza Republicana (FR) en Cámara de Diputados solicitó a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Emiliano Rolón, que no se convierta en “herramienta de coacción política” a 24 horas de la presentación de la acusación contra el ex presidente Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola y ex ministro del Gobierno anterior. El comunicado se dio a conocer horas después de conocerse la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria y de la rápida inclusión de dos fiscales para que cumplan con la “orden superior” de acusar a Abdo.