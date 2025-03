Pupitres chinos: Itaipú dice que especificaciones técnicas fueron establecidas por el MEC

La Cámara Paraguaya del Acero manifestó su descontento ante la decisión de Itaipú Binacional de adjudicar una licitación de US$ 35 millones para la compra de conjuntos mobiliarios escolares pedagógicos, compuestos por una mesa y una silla, a la empresa importadora Kamamya SA, de Long Jian, dejando de lado a la industria nacional.

El superintendente de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, se pronunció nuevamente sobre los cuestionamientos y dudas con respecto a la licitación. Señaló hoy que las especificaciones técnicas en que se sustenta el pliego de bases y condiciones fueron preparadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Resaltó que la binacional es apenas usuaria de las especificaciones técnicas establecidas por el MEC.

“Acá si hay mérito en la compra de un bien fantástico, el mejor precio y la disponibilidad en tiempo y forma, es culpa del MEC”, sostuvo.

Industria nacional iba a requerir un año

Asimismo, Rodríguez Tornaco reveló que el consorcio de la industria paraguaya informó a la Itaipú que iba a requerir entre 10 y 12 meses para la provisión del conjunto mobiliario, considerando los plazos en cuanto a importación de los elementos exigidos en el pliego de bases y condiciones.

Sin embargo, la empresa adjudicada llamativamente ya había adquirido las especificaciones con anterioridad. Al respecto, el vocero de Itaipú insistió en que no le corresponde a la binacional explicar el comportamiento comercial de la firma.

“Siempre dentro de la filosofía esbozada por el MEC, no creo que este proceso sea discutible. Hay todo el derecho de pedir explicaciones. En lo que respecta a Itaipú, voy a tratar siempre de comunicar; en lo que respecta al comportamiento individual de empresas o consorcios, no voy a entrar en esa disquisición porque hay demasiados temas. Me hacen suponer, dicen y ahí ya entran elementos subjetivos, que son complicados de desmontar”, expresó.

Exactamente, ocho días antes de que se haga pública la licitación, la firma adjudicada ya había adquirido en China un total de 16.560 estructuras metálicas, accesorios y partes para pupitres escolares.