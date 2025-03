Diputados aplican “lente hû” al intento de agresión del cartista Jatar Fernández

Ayer, la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados tuvo que suspenderse por 10 minutos para que se aplaquen los ánimos caldeados, donde el propio presidente de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre, sugirió un “moquete” fuera de la sala para resolver las diferencias.

“Nadie se va a referir de manera despectiva a los colegas del Parlamento. Respétense todos. Vamos a declarar un cuarto intermedio de 10 minutos y si alguien tiene un problema personal acá, sale afuera y lo resuelve como hombre, porque acá estamos para trabajar por todos los paraguayos”, expresó ayer Latorre, luego de una serie de agresiones verbales en plena sesión. Lo que más le molestó al cartista fue que su colega Miguel Martínez (independiente) tildó de “karacha” (sarna) a los oficialistas.

El más rabioso fue el diputado cartista Jatar “Oso” Fernández, quien se bajó de su curul y mientras se dirigía hasta su colega Benítez con la evidente intención de agredirle tuvo que ser detenido por varios de sus colegas. Jatar le reclamó que supuestamente no acompaña su proyecto del “oso-bus”. En víspera a la sesión, Jatar fue denunciado por el ciudadano Alfonso Andrés Valdez (Aló René) de ir a amenazarlo hasta su lugar de trabajo, modus operandi que utiliza el legislador, tal vez recordando su etapa de “barrabrava” futbolero.

“No se iba a llegar a los golpes seguramente, era una situación, un momento candente que hubo. Estaba muy enojado el compañero Jatar por una situación que se dio con el compañero Raúl Benítez, pero no pasó a mayores, no hubo nada… para mí no iban a llegar a los golpes”, justificó el diputado y uno de los vicelíderes de la bancada cartista en Diputados, Yamil Esgaib.

Esgaib minimizó el incidente y remarcó que tampoco se solicitó sanción contra Martínez por tratarlos de “karacha”. La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) confirmó “que no se tocó el tema de los incidentes de ayer”.

Líder de bancada promete hablar con “Oso”

El diputado Hugo Meza, líder de la bancada B colorada (oficialista) la cual integra Jatar Fernández, también refirió que no se tocó el tema como mesa directiva, pero “sí nos preocupa la conducta de algunos compañeros que vamos a hablar seguramente en cada una de nuestras bancadas para poder mejorar”.

“Oso” Fernández ya había sido denunciado incluso por supuestamente ingresar a la fuerza a dos predios privados, como fue el caso de una propiedad en la que luego construyó su denominada “Guarida del General” (Stroessner) en Ayolas, al igual que el predio de una embotelladora de agua en Villeta, de donde finalmente terminó siendo desalojado tras la disputa judicial con el declarado propietario.

“Yo voy a hablar con Jatar. Él es compañero mío en la bancada, es una persona que siempre nos escucha y creo que esta no va a ser la excepción para poder mejorar esa conducta que a veces tiene un poco fruto de la pasión y la defensa de las ideas. Yo me comprometo a hacer eso y creo que vamos a poder enderezar eso”, acotó Meza, intentando minimizar la inconducta de su colega cartista.

Rumores de intento de sanción a opositor

No obstante, pese a que supuestamente no se debatió el tema, existen rumores de que el cartismo podría plantear un pedido de sanción para castigar al diputado opositor Raúl Benítez, pese a que este no propició los incidentes. En el Senado, paralelamente, también quieren suspender a la senadora liberal Celeste Amarilla por calificar de “perros de Cartes” al senador Antonio Barrios y al titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.