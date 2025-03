Emiliano Rolón ya es parte de la “historia nefasta” y “se tiene que ir”, dice Vallejo

“Con esto (caso Mario Abdo Benítez), podemos decir que hay un fiscal general ausente. Sin liderazgo. Totalmente ausente. Él supuestamente nunca sabe nada. (...). Como vengo diciendo hace mucho tiempo, necesitamos un fiscal general que demuestre que realmente está a la altura de los acontecimientos”, comenzó cuestionando Vallejo, que en su condición de exfiscal, resaltó una serie de irregularidades en cuanto a la acusación del caso abierto en base a la denuncia del expresidente Horacio Cartes.

La misma enfatizó que la actuación de Rolón es insostenible, y que él mismo debería presentar su renuncia para no quedar aún más marcado como parte de la historia oscura de nuestro país.

“Este fiscal general del Estado se tiene que ir él solo (...). Tiene que renunciar este señor, porque él está haciendo parte de una historia nefasta del Paraguay”, acotó la legisladora opositora, que ayer en la sesión ordinaria de Diputados ya se despachó contra Rolón, a quien considera una decepción como FGE.

Sostuvo que no solo su actuar a favor del cartismo, sino sobre todo la manera en que este sector lo defiende, le trae un “déjà vu” de “cómo los cartistas le defendían a Sandra Quiñónez”. Esta fue intocable durante su gestión gracias al blindaje del cartismo.

Enfatizó en que la ciudadanía no tiene que pasar por alto este caso, ya que la instrumentación de la justicia tiene todos los condimentos del actuar de una dictadura.

“Yo particularmente sostengo que el sistema de justicia está pasando por una emergencia y esto es preocupante, alarmante y debe alarmarnos a todos, porque cualquiera puede ser afectado por este sistema de justicia viciado” y “yo lo que veo es que la democracia está en serio peligro. Existen fuertes indicios de una dictadura: de que alguien manda y todos los poderes obedecen y eso está supermal”, remarcó.

Finalmente, valoró la predisposición de su colega Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) de pedir su desafuero y adelantó que pedirá que se traten a la par los otros pedidos cajoneados hace tiempo en la Cámara Baja: Esteban Samaniego (cartista) y los liberocartistas Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez.

“Yo ya he solicitado un informe a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde tratamos todos los pedidos de desafuero. De hecho, hay que recordar que Esteban Samaniego ya en el periodo anterior tuvo pedidos de desafuero que no fueron tratados. Yo creo que no tiene que haber ninguna diferencia entre un ciudadano común que es sometido a un proceso y un legislador”, remarcó.