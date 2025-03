Exministros de Abdo: “Nuestra Justicia está totalmente alejada de las leyes”

En el comunicado, los miembros del movimiento Héroes Republicanos indican que el Paraguay es una República independiente, lo cual se logró con mucho sacrificio y esfuerzo del pueblo y sostienen que el pilar central de la República es una justicia independiente y libre. “Sin Justicia, no hay República”, indica.

“Hoy vemos con gran preocupación, que nuestra Justicia está totalmente alejada de las leyes y de las normas más básicas que deben regular su funcionamiento. Los chats que se hicieron públicos entre el abogado del denunciante y el fiscal interviniente, en un claro intento de manipular el proceso de investigación, generó gran molestia en la ciudadanía”, denuncian.

Agregan que las autoridades, desconectadas de lo que se denunció en la prensa y del sentir de la gente, aplicaron la ley del “ñembotavy” y siguieron como si no haya pasado nada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos solidarizamos con los buenos funcionarios públicos, exministros y con el expresidente Mario Abdo Benítez, quienes hoy están siendo perseguidos por la fiscalía en una causa amañada y nula desde sus inicios”, aseveran.

Lea más: Abdo Benítez pedirá que le quiten fueros y se lanza contra Fiscalía “sometida”

Exfuncionarios de la era Abdo se solidarizan con perseguidos por la Fiscalía

En el documento dicen que sueñan que el Paraguay se desarrolle y crezca, citando a Juan León Mallorquín: “No se concibe la democracia sin la justicia, porque no habiendo justicia no hay armonía. Y donde no hay armonía, no hay unión, y en donde falta unión, no hay fuerza capaz que conduzca al triunfo”.

“Levantamos nuestra voz, y seguiremos sumando nuestro esfuerzo, para lograr el triunfo de nuestra República”, concluyen.

El documento está firmado por Nicolás Zárate Rojas, Juan Manuel Brunetti, Fernando Saguier, Diego Galeano Harrison, Javier Martínez Vargas y Walter Jara.