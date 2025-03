“No anda tu porquería de Mi IPS”, denuncian asegurados

El servicio MI IPS fue lanzado en 2014 con interminables denuncias ciudadanas de su mal funcionamiento. En los últimos meses, la página funcionaba en forma intermitente ofreciendo muy pocas citas durante la temporada de vacaciones de médicos. Ahora la página web prácticamente no ofrece ninguna cita a los asegurados con mensajes que van desde “no hay cita disponible” e incluso “el asegurado no existe”.

Desde las redes sociales, la ciudadanía reporta a IPS, cuyo titular es el cuestionado Jorge Magno Brítez Acosta, que al igual que el servicio web, los demás sistemas son inútiles.

Lea más: En IPS “nada está mejor”, cuestionan asegurados que critican a Santiago Peña

Claudelina González denunció en X (twitter) que en la línea telefónica (219-3000) esperó más de una hora “jamás atendieron, se corto, volví a llamar dos veces, se cortó. El sistema Mi IPS, que lo tengo, no funciona. Te vas al hospital y te dicen que solo por call center o sistema y no te atienden!!. Cuando vamos a usar así el servicio que nos descuentan?”, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Verónica (@verotereyes) fue más directa desde sus redes sociales “hola @IPSParaguay no anda tu porquería de “mi ips”.

Merlina (@LaBrunag1) señaló “En @IPSParaguay no funciona el call Center (bueno, no es raro) no funciona la app mi IPS, osea que onda !!! Como saco turno ??”, cuestionó.

Las denuncias se repiten en toda la web mientras tanto, el IPS exige a los asegurados “confirmar” las citas. El ente insiste que confirmar la asistencia a una cita médica marcada con profesionales del Instituto de Previsión Social (IPS), ahora será una obligación para el asegurado. Supuestamente el objetivo de este nuevo sistema es la mejor utilización de los turnos disponibles, principalmente en especialidades con mayor demanda.